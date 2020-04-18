شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تخطط لطرح بطاقة ائتمان رقمية تحمل علامتها التجارية لمنافسة أبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أن شركة جوجل تختبر تطوير بطاقة ائتمان "debit card" تحمل علامتها التجارية، وذلك لمساعدة المستخدمين على إجراء المشتريات وتعقبها سواء على الإنترنت أو بالمتاجر، حيث من المفترض أن يكون هذا المشروع جزء أساسي من خدمة الدفع الإلكترونى الحالية Google Pay، والتى لا تجري حاليا سوى الدفع عبر الإنترنت.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فسيسمح الانتشار الموسع لبطاقة الائتمان أن تكون جوجل أكثر فائدة في تتبع المدفوعات والمشتريات، بالإضافة إلى تزويد الشركة برؤية قيمة عن إنفاق المستهلكين.

وعلى عكس بطاقة Apple Card التابعة لشركة أبل، فيقال أن مشروع جوجل هو بطاقة ائتمان فقط مع شركاء مثل Citi، وStanford Federal Credit Union، وذلك رغم أن البطاقة نفسها هي بطاقة Visa، مع احتمال أن توسع شركة جوجل تعاونها مع شركات الدفع الأخرى.

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وقد تم تصميم بطاقة جوجل الجديدة للعمل كبطاقة فعلية، وبطاقة رقمية للدفع على الهاتف، وستقدم رقم بطاقة افتراضية منفصلًا للاستخدام مع تجار التجزئة عبر الإنترنت، وبحسب التقرير، فإن جوجل ستسمح بتتبع عمليات الشراء بسهولة من خلال تطبيق خاص بالبطاقة على هواتف أندرويد، ويشمل ذلك الاستفادة من أدوات، مثل: خرائط جوجل، وقاعدة البيانات الضخمة لبائعي التجزئة للاتصال أو التنقل في متجر زاره المستخدم سابقًا.

كما سيتمكن المستخدمين أيضًا من استخدام تطبيق خاص لقفل بطاقتهم في حالة السرقة، أو الخسارة، أو قفل الحساب بالكامل، لكن ليس من المعروف حتى الآن متى قد نرى هذه البطاقة متاحة، أو إذا كانت ستصل إلى المستخدمين في الوقت الراهن".

وقالت جوجل في بيان لها: "نستكشف كيف يمكننا الشراكة مع البنوك واتحادات الائتمان في الولايات المتحدة لتقديم حسابات تدقيق ذكية من خلالgoogle pay، ومساعدة عملائها على الاستفادة من الأفكار المفيدة، وشركاؤنا الرئيسيون اليوم هم Citi وStanford Federal Credit Union، ونتطلع إلى مشاركة المزيد من التفاصيل في الأشهر المقبلة”.