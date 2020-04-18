شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل يوجه التحيه لكل العاملين المساهمين فى مواجهة أزمة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر محرك البحث الشهير جوجل، اليوم السبت، إعلانًا بسيطًا ومؤثرًا من خلال تغيير واجهته، بهدف توجيه الشكر لجميع العاملين بمختلف القطاعات التى تساهم فى مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث استبدل محرك البحث اللوجو الخاص به بصور متحركة تجسد العاملين فى بعض الوظائف الهامة خلال الأزمة الحالية.



وجاء هذا الشكر العام، بعد أسبوع من توجيه الشكر بشكل منفصل للعاملين فى كل وظيفة مرتبطة بمواجهة الفيروس القاتل، سواء كانت تلك المساهمة بشكل مباشر أو غير مباشر، ومنهم الأطباء والممرضات، وعمال خدمات الطعام "عمال البقالة"، وعمال النقل العام، والمدرسين وعاملو رعاية الأطفال، وعمال التعبئة، وغيرهم من الوظائف الحيوية.

وعلى مدار الأسبوع الماضى، واصل محرك البحث الشهير هذه السلسلة من التعبير الثناء من خلال توجيه الشكر لجميع العاملين بمجالات لها دور فى المساعدة للحد من نمو الفيروسات التاجية، وذلك عن طريق سلسلة من رسومات الشعار المبتكرة من Google خلال الأسبوعين المقبلين، وذلك بعدما وجه الشكر خلال الأيام الأيام الماضية لعدد من الوظائف الأخرى مثل العاملين فى المجال الصحى والباحثين، والأطباء والممرضات، والعاملين فى خدمات الإسعاف والطوارئ.

ويشار إلى أن جوجل يقدم إسهامات هامة فى مواجهة الفيروس التاجى بطرق مختلفة، ومنها الإعلان عن مساعدات إضافية للمؤسسات الصحفية، كونها إحدى الصناعات التى تضررت بشدة من جائحة فيروس كورونا.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، قررت جوجل التنازل عن الرسوم الخاصة بمنصة Ad Manager لمدة خمسة أشهر، فيما لن تكون جميع المؤسسات الصحفية التي تستخدم منصة تبادل الإعلانات مؤهلة لهذا الإعفاء، فعلى وجه التحديد، تقول جوجل إنها ستساعد المؤسسات التى تنتج صحافة "أصلية".

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فيما ينتظر أن تتواصل جوجل مع المؤسسات التى تنطبق عليها الشروط المطلوبة خلال اليومين المقبلين، وقالت جوجل: "من خلال هذه الجهود، نهدف إلى مساعدة المؤسسات الإخبارية على تقليل بعض تكاليف إدارة أعمالها وتمويل الصحافة خلال هذه الفترة".

وتأتى هذه الخطوة من جوجل استكمالا لمحاولاتها لمواصلة تقديم الدعم، ففي بداية الشهر، أعلنت الشركة عن تمويل بقيمة 6.5 مليون دولار للمنظمات التي تكافح المعلومات الخاطئة، مع "التركيز الفوري على الفيروس التاجي"، وقالت هذا الأسبوع أيضًا إنها ستقدم تمويلًا طارئًا للناشرين الذين يخدمون المجتمعات المحلية.

ولم تكن جوجل الشركة الوحيدة التى قررت تقديم مثل هذه المساعدات، فخلال الاسبوع الماضي أرسلت أمازون بريدًا إلكترونيًا إلى Amazon Associates - الأفراد والشركات الذين يعرضون المنتجات على موقع الشركة مقابل نسبة مئوية من المبيعات - بأنها ستخفض أسعار العمولة عبر مجموعة متنوعة من فئات المنتجات ابتداء من 21 أبريل.