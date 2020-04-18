تكنولوجيا: مايكروسوفت تؤكد على أن لعبة Cyberpunk 2077 ستتوفر لوحدة Xbox One X في يونيو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة مايكروسوفت اليوم عن أن لعبة Cyberpunk 2077 ستتوفر للبيع مع الإصدار الخاص من Xbox One X خلال شهر يونيو من هذا العام، وقبل إنطلاق اللعبة رسمياً للأسواق.

تخطط CD Projekt Red لإطلاق لعبتها القادمة في 17 من سبتمبر، إلا أن عملاق البرمجيات أعلنت اليوم عن إطلاق Cyberpunk 2077 Xbox One X للبيع في شهر يونيو.

ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تخطط فيه مايكروسوفت لإطلاق وحدة Xbox Series X قريباً، إلا أن مايكروسوفت توفر للمستخدمين فرصة لتجربة اللعبة عند إطلاقها مباشرة عبر الإصدار الخاص من وحدة التحكم في الألعاب Xbox One X.

Advertisements

أيضاً من المقرر أن ينطلق الإصدار الخاص عن تصميم يضم لوحات خاصة، مع بعض النقوش بالليزر، وإضاءة LED باللون الأزرق في نظام وحدة التحكم في الألعاب، كما يأتي النظام بسعة تخزين 1 تيرابايت.

كما يأتي ذراع التحكم أيضاً بتصميم خاص يجمع بين اللون الأسود والفضي، مع بعض التفاصيل الخاصة، إلا أن التسريبات لم تكشف عن مستوى تسعير هذا الإصدار.

المصدر

اعلان





