تكنولوجيا: تسريبات مصورة تكشف عن جهاز MatePad اللوحي قبل الإعلان الرسمي في 23 من أبريل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة هواوي للإعلان عن جهاز MatePad اللوحي في مؤتمرها القادم في 23 من أبريل، ولقد رصد الجهاز اللوحي في صور إعلانية رسمية في بعض منافذ البيع.

تقدم شركة هواوي قريباً إصدار جديد من أجهزتها اللوحية بعنوان MatePad وحجم 10.4 إنش، ولقد نشرت صور إعلانية عبر JD.com وVMall تكشف عن اللمحات الرئيسية لتصميم هذا الإصدار قبل الإعلان الرسمي قريباً.

مواصفات جهاز MatePad اللوحي

ينطلق جهاز MatePad اللوحي قريباً بحجم 10.4 إنش في الشاشة، مع رقاقة معالج Kirin 810، كما يتوفر بنموذجين يدعم أحدهما الإتصال بشبكات Wi-Fi فقط، بينما يدعم الأخر الإتصال بشبكات LTE أيضاً.

ومن المقرر أن ينطلق نموذج LTE من الجهاز اللوحي بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 128 جيجا بايت فقط، بينما يأتي إصدار Wi-Fi بنموذج رئيسي بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 جيجا بايت، كما يأتي النموذج الأعلى مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت.

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أيضاً يتميز جهاز MatePad اللوحي بقدرة 7250 mAh في البطارية، وينطلق بواجهة EMUI 10.1، كما أكدت الصور المسربة على أن الجهاز اللوحي يأتي بقلم stylus مع زر التشغيل في الجزء العلوي من الجهاز اللوحي، بينما يأتي الجهاز اللوحي بمنفذ USB-C في الجزء السفلي.

جهاز MatePad اللوحي يأتي أيضاً بمستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل في الكاميرة الخلفية، كما يأتي الجهاز اللوحي بصوتيات Harmon Kardon، أيضاً يضم مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل للكاميرة الأمامية.

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