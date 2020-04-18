صور حاسوبية مسربة تستعرض لنا التصميم الكامل للهاتف iPhone 12 Pro Max القادم

فاطمة أيت طالب - دبي - على الرغم من أنه من المفترض أن تقوم شركة آبل بالكشف عن تشكيلة iPhone 12 Series في شهر سبتمبر المقبل، إلا أنه من المفترض أن تكون الشركة قد إنتهت من تصميم الهاتف، أو على الأقل قريبة من ذلك. ولحسن الحظ، فقد حصل شخص على صور حاسوبية يقول أنها للهاتف iPhone 12 Pro Max القادم.

تكشف الصور الحاسوبية الجديدة عن الكثير من التغييرات الجديدة على مستوى التصميم، ولكن من المهم أيضًا ملاحظة أن التصميم الذي تراه هنا يمثل 70 في المئة فقط من التصميم النهائي للهاتف. لا يزال هناك بعض العمل الذي يتعين القيام به مع الكاميرا الخلفية والقطع في الشاشة.

كما تلاحظون، هذه الصور الحاسوبية تكشف لنا أن الهاتف iPhone 12 Pro Max سيضم إطار مسطح يذكرنا بإطار الهاتف iPhone 4، ويضم كذلك ثلاث كاميرات في الخلف جنبًا إلى جنب مع مستشعر LiDAR الذي رأيناه لأول مرة في iPad Pro 2020 الذي أعلنت عنه شركة آبل مؤخرًا، وهو المستشعر الذي من شأنه أن يعزز قدرات الهاتف على مستوى الواقع المعزز.

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وبالعودة إلى سابق من المسرب البارز Jon Prosser، فيبدو أن شركة آبل تعتزم إطلاق أربع طرازات من iPhone 12 بأحجام مختلفة. في الواقع، يشير هذا التقرير إلى أن الطراز الأصغر سيضم شاشة بحجم 5.4 إنش، في حين ستضم الطرازات الثلاثة المتبقية شاشات بأحجام 6.1 إنش و 6.7 إنش على التوالي، وهذا ما يعني بأنه سيكون هناك هذا العام طرازين سيضمان شاشات بحجم 6.1 إنش. وبغض النظر عن الإختلاف في الأحجام، فالهاتفين iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max سيأتيان مع هيكل مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ. أما بخصوص الطرازين المتبقيين، فهما سيأتيان مع هيكل مصنوع من الألومنيوم.

لسنا متأكدين من الأسماء النهائية التي ستصل بها هذه الهواتف الأربعة إلى السوق، ولكن من المتوقع أن تواصل شركة آبل إستخدام اللاحقتين Pro و Pro Max في الطرازين الأكثر تقدمًا. أيضًا، نظرًا لوجود طرازين يملكان شاشات بحجم 6.1 إنش، فنحن على يقين من أن شركة آبل ستحتاج على الأرجح إلى التفريق بينهما عن طريق أسمائهما.

أما بالنسبة للمواصفات التقنية، فسوف يحتوي كل من iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max على ثلاث كاميرات في الخلف مع مستشعر LiDAR، في حين سيأتي الطرازين المتبقيين مع كاميرتين بدون مستشعر LiDAR. سيتم تزويد جميع هذه الهواتف الذكية الأربعة بالمعالج Apple A14 Bionic وسيدعمون شبكات الجيل الخامس 5G كذلك.

لقد سمعنا شائعات عن إحتمال تأجيل إطلاق هواتف iPhone 12 Series إلى العام 2021 بسبب تفشي فيروس كورونا، ولكن هناك تقارير أخرى تدعي خلاف ذلك، فهي أشارت إلى أن شركة آبل ستمضي قدمًا في خططها الأولية وستقوم بإطلاق هواتفها الجديدة في شهر سبتمبر المقبل كما تعودنا دائمًا على الرغم من ضعف الطلب المُتوقع.