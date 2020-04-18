تقرير جديد يُعيد تأكيد الشائعات التي تتحدث عن إمكانية تأجيل إطلاق iPhone 12 Series

فاطمة أيت طالب - دبي - ينبغي الإعلان عن تشكيلة iPhone 12 Series في وقت لاحق من هذا العام، وعلى الأرجح في شهر سبتمبر المقبل، كما فعلت الشركة مع الأجيال السابقة. ومع ذلك، في الأسابيع الأخيرة، سمعنا شائعات تُفيد بأن عملية الإطلاق لم تتم هذا العام وإنما سيتم تأجيلها إلى العام 2021.

هناك العديد من الأسباب التي تجعل هذا الإحتمال منطقيًا، مثل الإضطرابات المحتملة التي تشهد سلسلة التوريد بسبب تفشي فيروس كورونا، في حين تدعي تقارير أخرى أن الطلب الضعيف المحتمل بسبب الإقتصاد قد يجبر شركة آبل على تأجيل الإطلاق. أما وقد قلنا ذلك، فقد صدر الآن تقرير جديد من موقع DigiTimes يعيد إحياء تلك الشائعات بحيث يشير هو الآخر إلى أن تشكيلة iPhone 12 Series قد لا تصدر هذا الخريف.

ووفقا للتقرير، فهو يقول : ” ظهرت حالة عدم اليقين بشأن ما إذا كانت آبل ستكشف عن الجيل المقبل من iPhone في الإطار الزمني المعتاد المتمثل في شهر سبتمبر من هذا العام، بسبب خطورة تفشي فيروس كورونا وضعف الطلب في السوق، كما أشارت المصادر “. وعلى ما يبدو، فتشكيلة iPhone 12 Series ليست الوحيدة المهددة بالتأخير، فهناك أجهزة أخرى من آبل قد تخضع بدورها للتأخير.

ومع ذلك، في حين لمحت بعض التقارير إلى إحتمال تأجيل إطلاق iPhone 12 Series، فهناك بعض التقارير الأخرى التي لمحت إلى أن شركة آبل لا تزال تخطط لإصدار تشكيلة iPhone 12 Series في الموعد المحدد مهما كانت المخاطر.