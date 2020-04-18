آبل تطور سماعات لاسلكية بمزايا جديدة

ووفقاً للمصادر، تطور الشركة حاليا نموذجين على الأقل من السماعات اللاسلكية من نوع over-ear التي تشبه السماعات المستخدمة من قبل فنيي الصوت، بحسب "روسيا اليوم".

أحد نماذج هذه السماعات سيوفر مكبرات صوت محاطة بطبقة من الجلد الناعم لتكون مريحة أثناء الاستعمال لفترات طويلة، كما سيتوفر نموذج آخر مصنوع من مواد متينة وخفيفة ليكون عمليا وسهل الحمل لمحبي ممارسة التمارين الرياضية والجري.



والشيء الأبرز في هذه السماعات هو أن إطار الجسم الرئيسي سيتصل بمكبرات الصوت عبر وصلات مغناطيسية خاصة، ما سيمكن المستخدم من استبدال الإطار أو مكبرات الصوت بأخرى غيرها ذات ألوان أو أشكال تناسبه كما هو الحال مع بعض الساعات الذكية.

ومن المفترض أن تحصل هذه السماعات على تقنية الاقتران اللاسلكي مع الهواتف والأجهزة الإلكترونية عبر تقنية البلوتوث، إضافة إلى ميزة عزل الضوضاء الخارجية، وقدرة على التعامل مع مساعد Siri الصوتي.