شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تتنازل عن رسوم خدمة الإعلانات للمؤسسات الصحفية للمساعدة بأزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على غرار العديد من الصناعات الأخرى، تضررت الصحافة بشدة من جائحة فيروس كورونا، رغم أنها واحدة من أهم الوسائل التي يعتمد عليها الناس في وقت الأزمات، وإقرارًا بالوضع، أعلنت جوجل عن مساعدات إضافية للمؤسسات الصحفية.

فبحسب موقع engadget الأمريكى، قررت جوجل التنازل عن الرسوم الخاصة بمنصة Ad Manager لمدة خمسة أشهر، فيما لن تكون جميع المؤسسات الصحفية التي تستخدم منصة تبادل الإعلانات مؤهلة لهذا الإعفاء، فعلى وجه التحديد، تقول جوجل إنها ستساعد المؤسسات التى تنتج صحافة "أصلية".

فيما ينتظر أن تتواصل جوجل مع المؤسسات التى تنطبق عليها الشروط المطلوبة خلال اليومين المقبلين، وقالت جوجل: "من خلال هذه الجهود، نهدف إلى مساعدة المؤسسات الإخبارية على تقليل بعض تكاليف إدارة أعمالها وتمويل الصحافة خلال هذه الفترة".

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وتأتى هذه الخطوة من جوجل استكمالا لمحاولاتها لمواصلة تقديم الدعم، ففي بداية الشهر، أعلنت الشركة عن تمويل بقيمة 6.5 مليون دولار للمنظمات التي تكافح المعلومات الخاطئة، مع "التركيز الفوري على الفيروس التاجي"، وقالت هذا الأسبوع أيضًا إنها ستقدم تمويلًا طارئًا للناشرين الذين يخدمون المجتمعات المحلية.

ولم تكن جوجل الشركة الوحيدة التى قررت تقديم مثل هذه المساعدات، فخلال الاسبوع الماضي أرسلت أمازون بريدًا إلكترونيًا إلى Amazon Associates - الأفراد والشركات الذين يعرضون المنتجات على موقع الشركة مقابل نسبة مئوية من المبيعات - بأنها ستخفض أسعار العمولة عبر مجموعة متنوعة من فئات المنتجات ابتداء من 21 أبريل.