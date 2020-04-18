شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سوار ذكى يهتز عندما يقترب الموظفون 6 أقدام من بعضهم فى المصانع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منحت شركة سيارات أمريكية عددًا صغيرًا من الموظفين الذين لا يزالون يعملون في مصانعها، أساور كهربائية تهتز عندما يصل أحد منهم إلى مسافة ستة أقدام من شخص آخر، حيث يذكر السوار العاملين بأن يكونوا متيقظين بشأن إجراءات البعد الاجتماعي والبقاء بعيدًا وسط انتشار فيروس كورونا ، وفقًا للإرشادات الصحية الرسمية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تشير بلومبرج إلى أن عشرات من الموظفين في المصنع يقومون حاليًا بتجربة هذه التكنولوجيا، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الأساور قد تم تصنيعها داخليًا بواسطة الشركة أو من جانب طرف ثالث.

ومن المأمول أن تستمر المبادرة وتتوسع بمجرد عودة غالبية موظفي الشركة إلى العمل بعد إنتهاء إجراءات الإغلاق.

وقالت كيلي فيلكر، المتحدثة باسم الشركة لبلومبرج: "تعمل الشركة ونقابة عمال السيارات المتحدة بشكل وثيق لتحديد طرق مختلفة للحفاظ على سلامة موظفينا أثناء وجودهم في العمل".

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وقال كومار جالهوترا، رئيس الشركة في أمريكا، في بيان صدر مؤخرًا، إنها ستمضي قدمًا في خططها لإنتاج أجهزة تنفس بدءًا من 20 أبريل، ولكن من غير الواضح حاليًا ما إذا كان المتطوعون الذين يصنعون أجهزة التنفس هم نفس المتطوعين الذين يجربون الأساور المهتزة.

أنشأت الشركة الأمريكية، بالفعل محطات عمل على بعد ستة أقدام على الأقل من بعضها البعض وتشير التقارير إلى أن شركة السيارات ستزود الموظفين بالأقنعة، وفي بعض الحالات، أقنعة واقية من البلاستيك.

كما يخضع العمال لمسح حراري بالكاميرات للكشف عن علامات الحمى، وهو أحد الأعراض الواضحة لـ COVID-19.