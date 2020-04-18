بالفيديو اول جهاز للتعقيم محلي الصنع في واسط

دخل اول جهاز للتعقيم محلي الصنع في واسط، الخدمة في مستشفى الزهراء التعليمي بالمحافظة..
بجهود ذاتية من قبل أستاذة المعهد التقني في محافظة واسط تم تصميم جهاز للتعقيم ، أطلق عليه غرفة التطهير ، إذ وضع هذا الجهاز في بوابة مستشفى الزهراء التعليمي والمخصص للمصابين بفايروس كورونا.
هذا الجهاز يحتوي على حساسات وعدسة الكترونية وتوضع فيه مواد التعقيم ، اذ يعمل على تعفير الكوادر الصحية والمراجعين بآلية الرش التلقائي للحد من انتقال الفايروس
جدير بالذكر أن المحافظة سجلت حتى ساعة إعداد هذا التقرير إحدى وعشرين اصابة لاتزال تخضع للعناية الصحية.
هذا الجهاز يحتوي على حساسات وعدسة الكترونية وتوضع فيه مواد التعقيم ، اذ يعمل على تعفير الكوادر الصحية والمراجعين بآلية الرش التلقائي للحد من انتقال الفايروس
جدير بالذكر أن المحافظة سجلت حتى ساعة إعداد هذا التقرير إحدى وعشرين اصابة لاتزال تخضع للعناية الصحية.
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