ارتفاع اسهم شركة 'نتفليكس' في ظل أزمة كورونا

مع انعزال الكثيرين بسبب أزمة وباء كورونا، تحولت نقطة ضعف نتفليكس -وهي إيراداتها التي تعتمد كليًا على اشتراكات أعضائها- إلى نقطة قوة حيث سجلت أسهم نتفليكس أعلى قيمة لها خلال السنتين الماضيتين في الوقت الذي تعاني فيه شركات الترفيه الأخرى من توقف التسويق الإعلاني وإغلاق دور العرض السينيمائية.
سجل سهم نتفليكس 426 دولارًا في نهاية آخر جلسة تداول وهو أعلى مستوى وصل إليه منذ تموز 2018.
وكانت نتفليكس تعاني خلال العام الماضي بسبب عجزها عن زيادة عدد مشتركيها في الولايات المتحدة، لكنها شهدت زيادة كبيرة في عدد الاشتراكات الجديدة فور إعلان اتخاذ إجراءات العزل المنزلي في جميع أنحاء البلاد، وفقًا لشركة Antenna لتحليلات منصات البث.
وسجلت منصة روكو هي الأخرى زيادة في سعر سهمها، بعد أن أعلنت يوم الإثنين الماضي أنها حققت زيادة بنسبة 49% في عدد ساعات المشاهدة خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ولم تكن نتفليكس بعيدة تمام البعد عن تيارات فيروس كورونا، فقد تراجع سهمها وسجل أقل من 300 دولار في منتصف الشهر الماضي.
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