شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تعيد فتح متاجرها الوحيد فى كوريا الجنوبية فى 18 إبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة أبل أنها ستعيد فتح متجرها الوحيد للبيع بالتجزئة في كوريا الجنوبية في 18 أبريل، مما يجعلها أول موقع يعود إلى العمل بعد أن أغلقت جميع المتاجر خارج الصين الكبرى الشهر الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا، وبمجرد أن عانت من أول تفشي كبير خارج الصين، تمكنت كوريا الجنوبية إلى حد كبير من السيطرة على حالات الفيروس التاجى دون حدوث اضطرابات كبيرة بفضل حملة اختبار ضخمة وتعقب مكثف للاتصال.

وقالت الشركة "لقد حققت كوريا الجنوبية تقدمًا كبيرًا خلال انتشار فيروس كورونا COVID-19 ونحن متحمسين للإعلان عن إعادة افتتاح متجر Apple Garosugil"، وأعاد صانع أيفون فتح جميع متاجره ذات العلامات التجارية الـ 42 في الصين في مارس، بعد أكثر من شهر من إغلاقها في أعقاب الوباء.

وقالت الشركة "سيكون التركيز على المتجر هو الخدمة والدعم في كوريا الجنوبية، وسيكون للعملاء الذين يرغبون في إجراء عملية شراء، لدينا العديد من الخيارات بما في ذلك الطلب عبر الإنترنت للتسليم أو الاستلام في المتجر"، وتأتي خطة أبل لإعادة فتح المتجر في سيول بعد يوم واحد من إصدارها لجهاز أيفون أصغر بسعر 399 دولارًا، لتوسيع جاذبيتها للعملاء المهتمين بالميزانية حيث إن جائحة COVID-19 يعرقل الاقتصاد العالمي.