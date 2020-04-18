شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تمنع التطبيقات التى تخدع المستخدمين للاشتراك من متجر بلاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت شركة جوجل حظر أي تطبيق على متجر أندرويد يهدف إلى خداع المستخدمين للاشتراك بخدماته أو يمتلك سياسة اشتراك غير واضحة، حيث أعلنت جوجل عن سياسة جديدة بشأن التطبيقات الموجودة على متجر جوجل بلاي الخاص بمستخدمي أندرويد والتي تخدع المستخدمين للاشتراك في خدماتها بمقابل مادي.

وبحسب موقع أندرويد الرسمي، فإن هذا يعني أن التطبيقات غير الواضحة حول سياستها الخاصة بالاشتراكات أو تستخدم طرق مختلفة للتحايل على المستخدمين لحثهم على الاشتراك ستتوقف عن المتجر مباشرة مع سريان هذا القرار الجديد، كذلك فإن قرار جوجل الحالي سبقه قرار من شركة أبل بداية العام الماضي يجبر المطورين على توضيح سياسة الاشتراكات الخاصة بتطبيقاتهم.

ومع هذا القرار الجديد، فإن مطوري التطبيقات سيواجهون ضرورة تحديد سياسة الاشتراكات الخاصة بكل تطبيق من حيث طريقة الاشتراك، سعر الاشتراك والخطط الخاصة نوع من الاشتراك، وكيفية تجديد الاشتراك وإذا كان مرة واحدة على بنظام دوري، والشروط المتعلقة بكافة العملية وما يتعلق بحقوق المستخدمين بعد اشتراكهم بالخدمات.

كذلك فإن المطورين سيلتزمون بتوضيح المزايا التي يمكن الاستفادة منها عند الاستخدام المجاني والمزايا التي سيحصلون عليها عند دفع رسوم، وبجانب ذلك، يتوجب على المطورين توضيح كيفية إلغاء الاشتراك في التطبيقات عند انتهاء الفترات المجانية أو التجريبية قبل الدفع.