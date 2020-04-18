شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تطلق تحديث Windows 10 May 2020 النهائى للمستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت مايكروسوفت الإصدار النهائي لتحديث Windows 10 May 2020 اليوم، وعلى الرغم من أن التحديث لن يتم طرحه تلقائيًا على الأجهزة حتى الشهر المقبل، فيمكن للمستخدمين التجريبيين لنظام ويندوز 10 الحصول عليه مبكرًا اليوم عن طريق الاشتراك في Release Preview للحصول على الإصدار النهائي.

وبحسب موقع TOI الهندى، فمثل تحديث نوفمبر 2019 السابق، يعد هذا التحديث الجديد صغيرًا نسبيًا ويتضمن بعض التحسينات على بحث Cortana وWindows، فيما يمكن الآن إلغاء تثبيت Cortana من شريط مهام Windows 10، ويتضمن القدرة على الاختيار بين الكتابة أو التحدث إلى المساعد الرقمي.

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كما تم تعديل الواجهة العامة لتكون أكثر حوارية، فيما أضافت مايكروسوفت أيضًا عمليات بحث سريعة إلى واجهة البحث الرئيسية مع هذا التحديث الأخير، بما في ذلك الطقس والأخبار واليوم في التاريخ والأفلام الجديدة.

ويحتوي تحديث مايو 2020 أيضًا على نظام Windows الفرعي لنظام Linux 2، والذي يتضمن نواة Linux داخلية مخصصة، وسيعمل تكامل Linux هذا في Windows 10 على تحسين أداء نظام Microsoft Linux الفرعي في Windows بشكل كبير.

كما تعد مايكروسوفت بتحديث هذه النواة من خلال Windows Update، وستكون مفتوحة المصدر حتى يتمكن المطورين من إنشاء نواة WSL الخاصة بهم والمساهمة في التغييرات، وبالنسبة للمستخدمين المهتمين بالحصول على Windows 10 May 2020 Update اليوم، فيمكنهم التوجه إلى الإعدادات> Update & Security> Windows Insider Program والاشتراك في البرنامج للوصول إلى حلقة معاينة الإصدار، وسيظهر التحديث بعد ذلك في قسم Windows Update العادي من الإعدادات.