شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطرح خدمتها الموسيقية Apple Music على الويب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت شركة أبل فى سبتمبر 2019 الإصدار التجريبي من Apple Music للمستخدمين على الويب للسماح لمشتركيها بالاستمتاع بموسيقاهم في أي مكان، وبعد عدة أشهر من الاختبار، أزالت أبل تسمية الإصدار التجريبي، ليصبح Apple Music متاحا على الويب الآن بشكل عام لجميع المشتركين.

وبحسب موقع mspoweruser الأمريكى، فتبدو واجهة مستخدمى Apple Music على الويب مشابهة لتطبيق Apple Music macOS، حيث يمكن الآن للمستخدمين بث أكثر من 60 مليون أغنية من موسيقى Apple Music.

كما يمكن للمستخدمين الاستمتاع إلى الموسيقى بدون الواي فاي أو باستخدام البيانات، فما على المستخدم سوى تنزيل قائمة المفضلة على هاتفك الذكي ونقل الموسيقى الخاصة به إلى أي مكان.

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كما يمكن مشاهدة المحتوى الحصري مثل الأفلام الوثائقية عن الفنانين المفضلين لديك، وأفلام الحفلات الموسيقية والبرامج التلفزيونية الأصلية، والاستماع إلى بث محطات الراديو من جميع أنحاء العالم، كما يمكن إنشاء قوائم تشغيل خاصة به والحصول على مزيج مخصص وتوصيات يومية بناءً على الموسيقى التي تحبها بالفعل.

على جانب آخر كشفت شركة أبل خلال الفترة الماضية أنها تستعد لإتاحة خدمة الموسيقى التابعة لها Apple Music لأجهزة المكبرات الصوتية الخاصة بشركة أمازون Echo بحلول 17 ديسمبر الموافق وهو المعاد الرسمى لذلك، إلا أن الشركة قد بدأت بالفعل وقبل الموعد المحدد بتوفير الخدمة للمستخدمين.

ووفقا لما نشره موقع The Verge الأمريكى، فمن المقرر أن تتوفر الخدمة الآن على تطبيق Alexa لكلاً من منصة iOS والأندرويد، من بين خدمات بث الموسيقى الأخرى التى تدعمها بالفعل أجهزة Echo والتى من بينها Spotify، وPandora إلى جانب iHeartRadio.