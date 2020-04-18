شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق يساعد المتسوقين على معرفة السوبر ماركت الأقل زحاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنشأ مطور ويب تطبيقا يصنف المتاجر الكبيرة حسب طول قائمة الانتظار وتوافر المخزون، حيث تم إطلاق التطبيق لمساعدة المتسوقين في التحقق من توفر المخزون في محلات السوبر ماركت المحلية الخاصة بهم والعثور على الأماكن ذات أقصر قوائم انتظار أثناء إجراءات إغلاق فيروس كورونا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، انشأ المطور Paul Hulatt هذا التطبيق لتسهيل الوصول إلى السوبر ماركت خلال تفشى كورونا، حيث يستخدم التطبيق البيانات التي يوفرها مستخدموه لإظهار المتاجر الأكثر هدوءًا في محاولة لمنع الآخرين من السفر إلى متاجر متعددة للحصول على الأساسيات.

ويتمكن المستخدمون بعد ذلك من تسجيل الوصول بعد أن يكملوا رحلة التسوق لتنبيه الآخرين بشأن قوائم الانتظار ومستويات المخزون في المتجر.

ولم تشترك محلات السوبر ماركت الواردة في التطبيق في تطويره ولم تقدم أيًا من المعلومات، ولكن كل ذلك يأتي من تقارير المستخدمين.

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وقال المطور للتطبيق، "نظرا لجميع القضايا التي كانت هناك مع طوابير السوبر ماركت وتوافر الأسهم، كنت أرغب في المساعدة"، مضيفا، "بعد أن تم وضع برنامج الإجازة، قررت استخدام وقت فراغي لإبقاء مهاراتي التطويرية محدثة، والنتيجة هيسوبر ماركت تسجيل الوصول ".

وقرر إنشاء تنسيق "تسجيل وصول" سهل لجمع البيانات بشكل جماعي والسماح للناس بأن يشعروا بأنهم جزء من المجتمع، مؤكدا، "هذا النوع من المحتوى الناتج اجتماعيًا هو طريقة رائعة حقًا للتجمع بين المجتمعات ومساعدة بعضها البعض على تجاوز هذه الأزمة".

عندما تفتح التطبيق لأول مرة، يستخدم موقعك للعثور على أقرب محلات السوبر ماركت، يمكنك تعديل ذلك إلى ثلاثة أو خمسة أو 10 أو 25 ميلاً من مكانك.

يعرض لك قائمة بجميع محلات السوبر ماركت القريبة ضمن كل من نطاقات المسافات هذه، وبجوار كل سوبرماركت، سيعرض لك متوسط ​​طول قائمة الانتظار.