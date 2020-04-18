شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يكشف عن السبب وراء الكاميرا الغامضة فى سيارة تسلا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا أخيرًا عن سبب تضمن سيارة تسلا موديل 3 على كاميرا مواجهة للركاب مثبتة فوق المرآة الوسطية المخصصة للرؤية الخلفية؛ وهو التأكد من أن ركاب "روبوتاكسي" -سيارة الأجرة ذاتية القيادة- لا يرتكبون أعمالًا تخريبية في السيارة عند ركوبهم بمفردهم دون وجود سائق.
وكتب ماسك في تغريدة له على تويتر، "إنها غير مفعلة" في إشارة إلى الكاميرا الغامضة. وأضاف «كان القصد منها مراقبة أعمال التخريب المتعمد في سيارات الأجرة ذاتية القيادة في المستقبل، وعلاوة على أن السيارة ذات نوافذ شفافة، أي أن التجسس لا معنى له في هذه الحالة".
وقد انتشرت تكهنات كثيرة حول الكاميرا المواجهة للركاب في سيارة تسلا موديل 3، وأشار ماسك سابقًا إلى أنه من الممكن استخدامها باعتبارها جزءًا من ميزة كاريوكي التي تتيح للسائق ومرافقيه إمكانية تسجيل مقاطع فيديو وهم يغنون في السيارة، وكانت هذه الميزة جزءًا من برمجيات السيارة التي أطلقت العام الماضي.
وألمح طلب براءة الاختراع من شركة تسلا أيضًا إلى أن الكاميرا يمكن أن تكون جزءًا من نظام التخصيص الذي بوسعه تعديل الإعدادات اعتمادًا على من يجلس في مقعد السائق.
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