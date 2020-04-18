شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نسخة حمراء من هواتف أيفون لمواجهة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة أبل عن هاتفها الجديد iPhone SE الذي سيباع بأسعار مناسبة مقارنة بهواتف أيفون الأخرى، ولكن هذا ليس كل شيء، بل ستقوم الشركة بطرح الهاتف بثلاثة ألوان، هي الأبيض والأسود والأحمر الذي سيتميز عن اللونين الآخرين. أجل، سيكون اللون الأحمر مميزاً، حيث تعتزم الشركة التبرع بقسم من إيرادات الهاتف الأحمر لصندوق الإغاثة المخصص لمحاربة فيروس كورونا المستجد، حسبما أعلنت الشركة.

وعادة ما تذهب تبرعات هواتف أيفون الحمراء لمحاربة مرض الإيدز، لكن الشركة بدأت هذه المرة بتوجيه الأموال لمكافحة فيروس كورونا في ظل انتشار الجائحة حول العالم. وستقوم أبل حتى 30 سبتمبر المقبل بتوزيع العوائد من بيع الهاتف الأحمر وملحقاته واكسسواراته إلى الصندوق العالمي لمواجهة كورونا، وذلك بحسب موقع مرصد المستقبل الإماراتى.

ويشمل هذا إكسسوارات أبل مثل أربطة ساعة أبل أو أغلفة حماية آيفون، وكذلك هواتف آيفون، بما في ذلك مختلف منتجات أيفون الأحمر المقرر إطلاقه في 24 أبريل الحالي.

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ويمثل المنتج الأحمر شراكة مستمرة بين ريد والشركات الكبرى مثل أبل ونايكي وستاربكس لجمع التبرعات، ونشر الوعي والقضاء على مرض الإيدز في الدول الأفريقية، لكن في ظل تفشي فيروس كورونا، قالت أبل إن هذا البرنامج الجديد سيقدم دعماً مهماً للأنظمة الصحية التي تضررت من فيروس كورونا المستجد.

وقالت أبل في عام 2018 إنها جمعت 200 مليون دولار للمنتج الأحمر، وقد كان ذلك أكبر متبرع مؤسسي، ولكن لا تكشف أبل مقدار المال المعاد توجيهه من كل من المبيعات إلى الأعمال الخيرية.

واتخذت أبل عدة إجراءات للمساعدة على مواجهة الجائحة، بما في ذلك الشراكة مع جوجل لتطوير نظام لتعقب المخالطة لأجهزة iOS وأندرويد الذي سيشارك البيانات من خلال البلوتوث.