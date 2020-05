سامسونج تعمل على تحديث Samsung One UI 2.1 للهاتف Galaxy Note 9

فاطمة أيت طالب - دبي - في حين قامت شركة سامسونج بجلب واجهة Samsung One UI 2.0 مع تحديث Android 10 إلى الهاتف Galaxy Note 9، فإن الشركة لم تقم بعد بإصدار واجهة Samsung One UI 2.1 لهذا الهاتف. لقد رأينا تقارير تفيد بأن ملاك Galaxy Note 9 لن يحصلوا على واجهة سامسونج الحديثة، ولكن الآن أكدت لنا سامسونج أنها تختبر تحديث Samsung One UI 2.1 بالفعل لتقرر ما هي الميزات التي ستشق طريقها إلى هاتفها اللوحي القديم.

وفقا لمنشور لأحد مشرفي المنتدى الرسمي لمجتمع سامسونج في كوريا الجنوبية، فيبدو أنه يجري بالفعل إختبار تحديث Samsung One UI 2.1 للهاتف Galaxy Note 9. يوضح المصدر نفسه أن نقل جميع الميزات الجديدة بما في ذلك الإضافات على مستوى الكاميرا الموجودة في Samsung One UI 2.1 لم يكن ممكنًا حتى الآن لأنه من شأن ذلك أن يؤثر على إستقرار الهاتف Galaxy Note 9.

ومع ذلك، يعمل فريق البرمجيات في شركة سامسونج على جلب أكبر عدد ممكن من ميزات Samsung One UI 2.1 إلى الهاتف Galaxy Note 9. يُقال أن العملية برمتها تستغرق وقتًا طويلاً قبل أن يتم تسوية جميع الأخطاء والمشاكل، لذلك لا ترفع آمالك منذ الآن.