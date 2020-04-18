شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيرايزون تستحوذ على BlueJeans منافس Zoom بأقل من 500 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة فيرايزون الأمريكية للاتصالات، أنها وافقت على شراء شركة خدمات الفيديو BlueJeans المنافس لخدمة Zoom، بأقل من 500 مليون دولار في وقت يعمل فيه الملايين من منازلهم بسبب عمليات الإغلاق المفروضة على نطاق واسع حول العالم.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقد أدت طلبات العمل من المنزل إلى دفع الشركات في جميع أنحاء العالم إلى تعزيز بيئة المكاتب الافتراضية، مما أدى إلى زيادة الطلب على تطبيقات مؤتمرات الفيديو مثل Zoom وCisco’s Webex وMicrosoft’s Teams.

ويعتبر BlueJeans، الذي يجري استخدامه بالفعل في 180 دولة، هو بالفعل شريك Verizon وسيتم تقديم تطبيق الاجتماع الخاص به للعملاء تحت خدمات الاتصالات والتعاون الموحدة لشركة الاتصالات، وقال جيمس فيش المحلل بشركة "بايبر ساندلر": "حصلت فيريزون على صفقة جيدة لكن BlueJeans كانت تحاول بيع نفسها منذ شهور".

Advertisements

وأضاف "لم يكن ينمو بالسرعة مثل الآخرين وكان لديها منافسة عالية من Zoom وRingCentral وMicrosoft وCisco" وقد شهدت شركة Zoom، التي تبلغ قيمتها السوقية 42 مليار دولار، ارتفاع عدد مستخدميها النشطين يوميًا إلى 200 مليون من حوالي 10 ملايين قبل أن يبدأ الوباء في الانتشار.

وقد سجلت Webex رقمًا قياسيًا بلغ 324 مليون زائر في مارس، مع زيادة الاستخدام بأكثر من الضعف في الأميركتين، في حين كان لدى Teams حوالى 44 مليون مستخدم حتى 18 مارس، فيما يحسب BlueJeans، الذي لم يكشف علنًا عن أرقام مستخدميه، المؤسسات الكبيرة مثل Facebook Inc وLinkedIn وViacom CBS بين عملائها.

ومن المعروف أيضًا أن البنوك الكبيرة مثل Goldman Sachs وStandard Chartered تستخدم BlueJeans، ومع ذلك، لم ينفق BlueJeans قدرًا كبيرًا على تطوير المنتجات وخدمة العملاء، على الرغم من أنه كان له بداية كبيرة على Zoom، حسبما قال محلل Summit Insights Group جوناثان كيس.

وقال كيس: الآن مع جيوب فيريزون العميقة، يمكن لـ Blue Jeans أن تبدأ عروضها باستثمارات ضخمة في البحث والتطوير، وتكامل المنتجات، وقالت Verizon إنها ستدمج BlueJeans في خطة منتجات 5G، بهدف الاستفادة من مجالات مثل التطبيب عن بعد والتعلم عن بعد.