'إيموجي' جديدة من 'فيسبوك' خاصة بكورونا

كشفت تقارير صحفية أن تطبيق التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم "فيسبوك" طرحت "إيموجي" جديدة خاصة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".
وأوضح التقرير أن جائحة كورونا المستجد أجبر الجميع على البقاء في المنازل، لذلك يرغب الكثير منهم في دعم أحبائهم الذين لا يعيشون بالقرب منهم أو بعيدين عنهم.
وتظهر الإيموجي الجديدة على فيسبوك على هيئة شخص مبتسم يحمل قلبا بين يديه، والأخرى على شكل قلب نابض أرجواني اللون، كدلالة على شخص يحصل على علاج.
وقال أليكسندرو فويكا، مدير اتصالات هندسة فيسبوك: "نحن نعلم أننا نعيش في زمن غير طبيعي، لذلك أردنا أن يتمكن الناس من إظهار دعمهم بطرق تتيح لأصدقائهم وعائلاتهم، معرفة أنهم يفكرون فيهم".
وتابع بقوله: "رد الفعل وحده لن ينقذ الأرواح، أو يحل أزمة البطالة المتزايدة على كوكب الأرض، لكنها مجرد تقدير من المستخدم للآخرين".
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