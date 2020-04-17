قرار جديد من 'واتسآب' بشأن المكالمات الجماعية

أعلن تطبيق "واتسآب" عن عزمه زيادة الحد الأقصى المسموح به للمكالمات الجماعية، عبر كافة الأنظمة المشغلة للتطبيق.
وأفاد حساب WABetaInfo على "تويتر" بأنه تم اكتشاف هذه الميزة في آخر الإصدارات التجريبية للتطبيق، والآن وفي وقت الحاجة لمكالمات الفيديو والمكالمات الصوتية للتواصل مع الأهل والأقارب وحتى لاحتياجات العمل فسيسمح التطبيق لك بالتواصل مع أكثر من ثلاثة أشخاص في مكالمة واحدة.
يشار إلى أن هذه الميزة لم تصل بعد للإصدارات المستقرة من "واتسآب" لكنها مؤكدة القدوم وعلى الأغلب فهذه الميزة ستبدأ في التوفر لكافة البلدان في الأسابيع القليلة القادمة.
وكانت تقارير صحفية قد كشفت عن تحديثات جديدة مرتقبة في تطبيق "واتسآب"، والتي ستتضمن ميزات استثنائية غير مسبوقة.
نشر موقع "تايمز نيوز ناو" تقريرا حول أبرز الميزات الجديدة الموجودة عبر نسخة "واتسآب بيتا" التجريبية في نظام تشغيل "أندرويد"، وهي البحث المتقدم، وكلمة المرور، وإصلاح عطل، والتنزيل التلقائي.
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