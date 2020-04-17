مواصفات ون بلس 8 OnePlus 8 العيوب و السعر

هاتف OnePlus 8 قاتل الهواتف الرائدة الجديد من شركة OnePlus. هاتف ممتاز بشكل كبير. مواصفات عالية. بطارية قوية. كاميرات جيدة بعض الشئ. سعر رخيص. هذا هاتف رائد من شركة OnePlus لكنه بسعر رخيص مقارنة بأسعار الهواتف الرائدة الأخرى. لذلك يسمى بقاتل الهواتف الرائدة Flagship killer. ما الذي يميز هذا الهاتف؟. العيوب و السعر. المواصفات بالتفصيل. هذا ما سنتحدث عنه في هذا المقال بالتفصيل.

مواصفات OnePlus 8

الهاتف OnePlus 8 المعالج Qualcomm Snapdragon 865 الشاشة بحجم 6.55 بوصة من نوع Fluid AMOLED بدقة 1080×2400 و بمعدل تحديث 90Hz ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8GB او 12GB ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 128GB او 256GB من نوع UFS 3.0 الكاميرات الخلفية ثلاثية الكاميرا الأساسية بدقة 48MP الكاميرا الثانية نوعها Ultrawide بدقة 8MP الكاميرا الثالثة نوعها Macro بدقة 2MP الكاميرا الأمامية Advertisements وحيدة بدقة 16MP البطارية بسعة 4300mah تدعم الشحن السريع بقدرة 30Watt

مميزات OnePlus 8

الشاشة

شاشة من نوع Fluid AMOLED كما اعتدنا من OnePlus. بدقة 1080×2400. الوان جيدة و ارقام جيدة لهذه الشاشة كما اعتدنا من OnePlus. مع معدل تحديث 90Hz. لا هاتف قوي في عام 2020 بدون معدل التحديث العال. و الذي تقدمه لنا OnePlus هذه المرة بعدد 90 اطار للثانية. معدل التحديث العال يعطيك احساساً بأن الهاتف اسرع. كما انه يعطيك تجربة اكثر سلاسة و سرعة استجابة فوق الممتازة. هذا جيد من OnePlus

الأداء و دعم 5G

من جديد نفس النقطة عن كل الهواتف القوية التي تصدر هذا العام. هاتف OnePlus القوي يحمل مميزات هائلة من ناحية الأداء بفضل معالج Qualcomm snapdragon 865 من اقوى المعالجات التي يمكن استخدامها في هاتف محمول. معالج يستطيع اعطائك اداء يكفي لتشغيل اقوى الألعاب و اقوى التطبيقات. كما انه يقدم دعم كامل لتقنيات اتصال 5G. الذي يجعل الهاتف في آخر مستوى تصل اليه الهواتف المحمولة من ناحية الأداء الى الآن

الكاميرات الخلفية

ثلاث كاميرات خلفية هذا امر ممتاز بشكل عام. الكاميرا الأولى بدقة 48MP. لصور عالية الجودة. لصور مليئة بالتفاصيل. مع كاميرا Ultrawide بدقة 8MP ستساعد على تصوير صور واسعة. صور لمظاهر Landscape بدون اي مشاكل. و اخيراً هناك الكاميرا الـMacro و هي كاميرا جيدة اذا اردت تصوير صور للأشياء المصغرة. بوضوح و دقة عالية.

مميزات اخرى

البطارية كبيرة الحجم بسرعة شحن عالية 30Watt

ذاكرة الهاتف من نوع UFS 3.0 عالية السرعة

عيوب OnePlus 8

لا يحمل الهاتف الشحن اللاسلكي

لا يحمل مدخل ذاكرة خارجية او مدخل سماعات 3.5mm

الهاتف غير مقاوم للماء او للغبار

سعر OnePlus 8

الهاتف يبدأ سعره من 700 دولار امريكي. على ماذا تحصل من هذا الهاتف؟. تحصل على معالج Qualcomm Snapdragon 865 القوي جداً. مع بطارية كبيرة الحجم بسعة 4300mah مع شاحن سريع بقدرة 30Watt. مع كاميرات خلفية جيدة. في النهاية تجربة فوق الممتازة من هاتف جديد و بسعر ارخص من الهواتف الرائدة الموجودة الآن. لذلك فهاتف OnePlus من الهواتف الجيدة جداً.