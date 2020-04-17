مواصفات ايفون اس اي IPhone SE2 مع سعره و عيوبه

IPhone SE2 الجديد من شركة Apple. نسخة 2020 من سلسلة تطلقها Apple لمحبي الأجهزة الصغيرة من الشركة. النسخة الجديدة هذا العام تحمل اعلى مواصفات اداء يمكن وضعها في هاتف محمول. مع شاشة بحجم صغير. كاميرا وحيدة. هذا الهاتف هو عبارة عن IPhone 8 و لكن بمعالج و كاميرا افضل. لنتحدث قليلاً عن الهاتف. ما مواصفاته و ما مميزاته و ما عيوبه. هل الهاتف جيد؟. هل سعر الهاتف مناسب ام ان هناك هواتف افضل. تابع هذا المقال.

مواصفات IPhone SE2

المعالج Apple A13 Bionic الشاشة بحجم 4.7 بوصة من نوع Retina IPS LCD بدقة 750×1334 ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 3GB ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 64GB او 128GB او 256GB الكاميرا الخلفية كاميرا وحيدة بدقة 12MP و فتحة عدسة f/1.8 الكاميرا الأمامية كاميرا وحيدة بدقة 7MP و فتحة عدسة f/2.2 البطارية بسعة 1821mah تدعم الشحن السريع بقدرة 18Watt و الشحن اللاسلكي QI

مميزات IPhone SE2

الأداء

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معالج Apple A13 Bionic هو معالج شركة Apple الأقوى و الذي تضعه في هاتف IPhone 11 الخاص بها. المعالج سيساعد على تشغيل تقريباً كل الألعاب الموجودى على النظام بدون اي مشاكل. لايزال هذا الهاتف يحقق ارقاماً جيدة من ناحية الأداء. حيث انه سيمكنك كمستخدم من استعمال الهاتف لأي غرض بدون مشاكل. مع سعة ذاكرة وصول عشوائي بسعة 3GB هذا الهاتف جيد كهاتف من Apple. و سيكون مثالياً بشكل كبير من ناحية الأداء

الكاميرا

الهاتف بكاميرا جيدة و على عكس كل الهواتف التي نذكر مميزات الكاميرا الخاصة فهذا هاتف بكاميرا وحيدة. كاميرا واحدة امامية و كاميرا واجدة خلفية. و لكن الذي يميز هذه الكاميرا انها نفس الكاميرا الأساسية في هاتف IPhone 11. احد افضل كاميرات الهواتف المحمولة على الإطلاق. و بما اننا الآن في عالم الـComputing Cameras فمعالجة الصور من السوفت وير لها اهمية عظيمة عند التقاط الصور. فلننتظر التجربة النهائية لنستطيع الحكم على هذه الكاميرات.

مميزات اخرى

الهاتف يدعم الشحن اللاسلكي بتقنية QI Wireless charging

الهاتف يدعم الشحن السريع بقدرة شحن 18Watt

الهاتف يحمل مقاومة ماء و غبار بمعيارية IP67

عيوب IPhone SE2

الشاشة

شاشة الهاتف تعد واحدة من اكبر عيوب الهاتف. شاشة بحجم 4.7 بوصة من نوع Retina IPS LCD بدقة HD فقط. و بالأبعاد و التصميم القديم لعام 2017. هذا الهاتف بنفس تصميم IPhone 8 القديم. لدرجة اني ان وضعت صورته هنا لن تشعر بفارق بين الهاتفين نهائياً. هذه الشاشة ليست افضل شئ يمكن اقتنائه. و لكن Apple تصدرها لمحبي هذا الهاتف القديم و لمحبي التصميم القديم على اي حال. لكن مع الشاشة الصغيرة من الشركة تعود ميزة الـTouchID لقفل الهاتف ببصمة الإصبع

البطارية

لعبة الأرقام هنا تلعب دوراً مهماً جداً. تحديداً في هذا الهاتف. فحجم البطارية ضعيف و صغير جداً جداً. في عام يحمل مجموعة بطاريات بسعة 4000mah و قد تزيد عن ذلك فهاتف Apple هذا ببطارية سعتها 1821mah. ما هذا الرقم ؟.رقم ضعيف و صغير جداً بالنسبة لهاتف قوي. لكن Apple تزعم بأن الهاتف يستطيع تحمل يوم كامل من الإستعمال. هل الشاشة الصغيرة ستوفر عمر بطارية عال؟. نحتاج الى تجربة الهاتف لمعرفة ذلك. لكن على اي حال فالبطارية تدعم سرعة شحن عالية مع شاحن لاسلكي. فهذا جيد بعض الشئ

عيوب اخرى

لا يحمب الهاتف مدخل ذاكرة خارجية

الكاميرا الأمامية بالأرقام ليست افضل شئ

لا يحمل الهاتف مدخل سماعات 3.5mm

سعر IPhone SE2

سعر IPhone SE2 يبدأ من 400 دولار. بتحويل العملة فقط فهذا هاتف سعره 6300 جنيه مصري. او 1500 ريال سعودي. هذا الرقم جيد جداً. ان فكرت به من ناحية الأداء و الكاميرا -ان كانت تجربتها عالية-. و اخيراً هذا هاتف من Apple. نظراً لأسعار الشركة فسعر هذا الهاتف ممتاز. و لكن مع الشاشة و البطارية لا اعرف ان كان هذا الهاتف مناسب للشراء للكل ام لا. الخلاصة من هذا الهاتف انا ارى انه مناسب في حالة واحدة. اذا اردت شراء جهاز لـApple غير ذلك فانا ارى انه بسعر مرتفع بعض الشئ.