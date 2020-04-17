الهاتف Vivo iQOO Neo3 5G يحقق نتيجة مميزة في إختبارات الأداء، وسيصل مع شاشة 144Hz

فاطمة أيت طالب - دبي - يمتلك الهاتف Vivo iQOO Neo 3 5G هدفًا طموحًا يتمثل في أن يُصبح أرخص هاتف مزود بالمعالج Snapdragon 865 في السوق. أما وقد قلنا ذلك، فقد تم اليوم رصد هذا الهاتف كذلك يحقق أكثر من 600 آلف نقطة على منصة إختبارات الأداء AnTuTu. تم تحقيق هذه النتيجة بفضل المعالج Snapdragon 865، والذاكرة العشوائية 8GB، والذاكرة الداخلية UFS 3.1 التي يبلغ حجمها 256GB.

على الرغم من أن هذه ليست هي أعلى نتيجة تم تحقيقها على منصة إختبارات الأداء AnTuTu، إلا أنها لا تزال نتيجة رائعة جدًا بالنظر إلى أن هذا الهاتف يهدف إلى أن يصل إلى السوق بسعر 425 دولار أمريكي، وهو نفسه السعر الذي يُكلفه الهاتف Redmi K30 Pro.

في حين جاء الهاتف Redmi K30 Pro أيضًا مع المعالج Snapdragon 865، فهو يفتقر للشاشة التي يبلغ معدل تحديثها 144Hz على عكس الهاتف Vivo iQOO Neo 3 الذي سيصل مع هذه الشاشة والتي ستوفر أيضًا للمستخدمين خيار تغيير معدل تحديث الشاشة إلى 90Hz أو 120Hz.

والأكثر إثارة للاهتمام هو أن هذا سيكون أول هاتف يدعم معدل التحديث التكيفي. سيقوم الهاتف تلقائيًا بتعديل معدلات التحديث واللمس لتتناسب مع معدل الإطارات في التطبيق أو اللعبة التي هي قيد التشغيل حاليًا.

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عندما تخرج من اللعبة، ستنتقل الشاشة على الفور إلى وضع 144Hz عند لمسها لضمان أن تكون واجهة المستخدم سلسة قدر الإمكان، ولكنها تنخفض تلقائيًا إلى 60Hz لتقليل إستخدام الطاقة عندما لا يحدث أي شيء. وبغض النظر عن ذلك، فسوف تستخدم هذه الشاشة أيضًا تقنية Qualcomm LTM والتي تعزز الأجزاء الداكنة من الصورة لتحسين الرؤية تحت ضوء الشمس الساطع.

عمومًا، سنعرف كل شيء عن الهاتف Vivo iQOO Neo 3 5G عندما يتم الإعلان عنه بشكل رسمي في اليوم 23 من شهر أبريل الجاري.