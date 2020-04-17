جوجل تعتزم إضافة مزايا متقدمة إلى خدمة Meet

تعتزم شركة جوجل إضافة طريقة جديدة لعرض المشاركين في اجتماعات خدمة مؤتمرات الفيديو (ميت) Meet الموجهة لقطاعي الأعمال والتعليم، شبيهة بما توفره خدمة (زووم) Zoom، وذلك وفق ما نقلت وكالة رويترز عن مسؤول في الشركة.

وقال المدير العام لشركة جوجل، ونائب رئيس خدمة (جي سوت) G Suite (خافيير سولتيرو) للوكالة في مقابلة: إن جوجل ستتيح لمستخدمي (ميت) تلقي المكالمات مباشرةً من خدمة البريد الإلكتروني (جيميل).

وتأتي الإضافات وسط نمو كبير لخدمة (ميت) مع زيادة استخدام العائلات والطلاب والعمال للخدمة أثناء وجودهم في المنزل بسبب جائحة الفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19) COVID-19.

ووفقًا لرويترز، فإن طريق العرض القادمة ستسمح للمستخدمين بعرض ما يصل إلى 16 مشاركًا في الاجتماع في إطار واحد. وقال سولتيرو: إن هذه الميزة ستتوفر في وقت لاحق من الشهر الحالي. ومع أن الميزة شبيهة بما توفره خدمة (زووم)، إلا أن الأخيرة تتفوق في أنها تسمح بعرض الصور المصغرة لما يصل إلى 49 شخصًا في شاشة واحدة.

ويبدو تكامل (ميت) الجديد مع خدمة (جيميل) كما لو أنه سيسمح لمستخدمي (ميت) ببدء مكالمة أو الرد عليها مباشرة من نافذة (جيميل) الخاصة بهم، وذلك على غرار ما هو متاح بين (جيميل) و(هانج آوتس) Hangouts – خدمة الدردشة التي تركز على المستهلكين. وستبدأ جوجل في طرح هذه الميزة لعملاء (جي سوت) اعتبارًا من اليوم على الويب وعلى الهاتف المحمول في وقت لاحق، وفق ما أخبرت جوجل موقع (ذا فيرج) The Verge.

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وقالت جوجل لـ (ذا فيرج) في بيان: “مع تزايد عدد الأشخاص الذين يعملون ويتعلمون من المنزل، نريد أن نُسهّل عليك التواصل والحفاظ على تقدم الأشياء إلى الأمام”. وأضافت: “باستخدام (ميت) في (جيميل)، يمكنك بسهولة بدء اجتماع أو الانضمام إليه في ثوانٍ. هدفنا هو مساعدتك في متابعة تدفق اليوم، والتبديل بسلاسة بين البريد الإلكتروني واجتماعات الفيديو – أيًا كان شكل الاتصال الذي تحتاجه”.

ووفقًا لرويترز، فإن جوجل ستعزز قدرات تطبيق (ميت) من خلال تحسين جودة الفيديو حينما تكون ظروف الإضاءة خافتة، وتصفية ضوضاء الخلفية أثناء إجراء المكالمة. وستُضاف تلك الميزات أيضًا في وقت لاحق من الشهر الحالي.

وقالت جوجل الأسبوع الماضي: إن خدمة (ميت) حصلت على أكثر من 2 مليون مستخدم يوميًا. وبحسب رويترز، فإن تطبيق (ميت) تمكن من زيادة عدد المستخدمين اليوميين أكثر من أي خدمة أخرى من خدمات جوجل منذ شهر كانون الثاني/ يناير الماضي.

يُذكر أن جوجل كانت قد وسّعت يوم الخميس الوصول المجاني إلى بعض ميزات (ميت) المتقدمة حتى 30 أيلول/ سبتمبر القادم، بعد أن كان مقررًا انتهاء ذلك الوصول المجاني في 1 تموز/ يوليو القادم.