فاطمة أيت طالب - دبي - سيصل الهاتفين OnePlus 8 و OnePlus 8 Pro إلى العملاء الأوائل قريبًا، وعندما يفتح هؤلاء الأشخاص هواتفهم لأول مرة سيجدون بأن هناك تحديث في إنتظارهم.
هذا التحديث الجديد يحمل الإصدار OxygenOS 10.5.4، ولا يزال يستند على نظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل. يبدو أن الهدف من هذا التحديث هو إصلاح الكثير من المشاكل وتحسين ميزات النظام. سجل التغييرات الكاملة التي يأتي بها هذا التحديث لكلا الهاتفين موجود أدناه :
النظام
- تحسين إستقرار النظام
- تحسين طريقة عرض الأيقونات في شريط الحالة
- تحسين تجربة إيماءة العودة إلى الخلف
- يمكن الآن دمج OnePlus Bullets Wireless Z مع Dolby Atmos للحصول على جودة صوت أفضل
- إضافة ميزة النقر المزدوج لتنشيط شاشة القفل في وضع Ambient Display
- إضافة قسم OnePlus Tips & Support في الإعدادات
- إضافة خاصية Live Caption التي تعمل على تحويل الكلام إلى نص بشكل تلقائي في الفيديوهات
- تثبيت الإصلاحات الأمنية لشهر مارس
- تحديث حزمة Google Mobile Services
الكاميرا
- تحسين تجربة التصوير وتحسين الإستقرار
- تحسين تأثير المؤثرات الحركية وتحسين تجربة التفاعل
- إضافة ميزة فلترة الفيديوهات
مستشعر بصمات الأصابع
- تحسين تجربة فتح الهاتف بمستشعر البصمة أثناء فتح الجهاز
الهاتف
- إضافة معلومات جهة الإتصال للمكالمات الواردة
الشبكة
- تحسين أداء وإستقرار الشبكة ونقل البيانات
المساعد الرقمي
- يمكنك الآن إيقاظ المساعد الرقمي من إختيارك بمجرد الضغط مطولاً على زر التشغيل
كانت هذه تفاصيل خبر الهاتفين OnePlus 8 و OnePlus 8 Pro يتلقيان أول تحديث لهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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