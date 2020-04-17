الهاتف Huawei Nova 7 يظهر في فيديو رسمي قبيل الإعلان الرسمي

فاطمة أيت طالب - دبي - كشفت لنا صورة مسربة للهاتف Huawei Nova 7 القادم في اليوم 23 من شهر أبريل الجاري أنه سيحتوي على شاشة تمتاز بثقب عريض في الركن الأيسر العلوي ووحدة مستطيلة لإحتواء الكاميرات في الخلف. حسنًا، لقد أكد لنا مقطع فيديو نشرته شركة Huawei في حسابها الرسمي على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo صحة تلك التسريبات السابقة.

عند الثانية 0.13، يمكنك أيضًا رؤية الشاشة المنحنية الطرفين للهاتف، مما يوحي إلى أننا ننظر على الأرجح إلى الهاتف Huawei Nova 7 Pro الذي تردد أنه سيضم المعالج HiSilicon Kirin 990 5G. عمومًا، يمكنكم مشاهدة هذا الفيديو التشويقي القصير الذي نشرته شركة Huawei اليوم أدناه :

بغض النظر عن الهاتفين Huawei Nova 7 و Huawei Nova 7 Pro، فالشائعات تشير إلى أنه سيكون هناك هاتف ثالث يُدعى Huawei Nova 7 SE. ويُشاع بأن هذه الهواتف الذكية الثلاثة ستستخدم معالجات HiSilicon بحيث من المرجح أن يضم إثنين منهم المعالجين HiSilicon Kirin 985 و HiSilicon Kirin 990 5G، بينما من المرجح أن يستخدم الهاتف الثالث والأخير المعالج HiSilicon Kirin 820.

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جدير بالذكر أنه من المرجح أن تدعم جميع الهواتف الذكية الثلاثة شبكات الجيل الخامس 5G، وهذا ينطبق على الصين على الأقل. يُقال بأن سعر الهاتف Huawei Nova 7 Pro سيبلغ ما يُعادل 493 دولار أمريكي. وبطبيعة الحال، يجب أن يكون الهاتفين Huawei Nova 7 و Huawei Nova 7 SE أرخص. عمومًا، لا تنسو العودة إلينا في التاريخ المذكور آنفًا للحصول على التفاصيل الكاملة.