OnePlus تعلن عن الهاتفين OnePlus 8 و OnePlus 8 Pro للسوق الصيني، والأسعار لن تُعجبك

فاطمة أيت طالب - دبي - في وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت شركة OnePlus عن الهاتفين OnePlus 8 و OnePlus 8 Pro للأسواق العالمية، واليوم قررت الشركة الصينية الإعلان رسميًا عن هذين الهاتفين للسوق الصيني.

كما لاحظتم جميعًا، فقد قامت شركة OnePlus برفع أسعار الهاتفين OnePlus 8 و OnePlus 8 Pro كثيرًا في الأسواق العالمية بحيث أصبحت أغلى من الأجيال السابقة، فالهاتف OnePlus 8 على سبيل المثال يُكلف إبتداءً من 700 دولار أمريكي، بينما يُكلف الهاتف OnePlus 8 Pro إبتداءً من 900 دولار أمريكي. ومع ذلك، هذا ليس هو الحال في الصين، فالهاتف OnePlus 8 سيُكلف هناك إبتداءً من 665 دولار أمريكي مما يعني أنه سيكون أرخص بنحو 135 دولار أمريكي مما هو عليه في الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال. وفي نفس الوقت، يُكلف الهاتف ما يُعادل 762 دولار أمريكي فقط في الصين، وهذا ما يعني بأنه أرخص هناك بنحو 137 دولار أمريكي مما هو عليه في بلاد العام سام.

وعندما يتعلق الأمر بالمواصفات التقنية، فكلا الهاتفين يستخدمان المعالج Snapdragon 865 الأحدث من شركة كوالكوم، ويدعمان شبكات الجيل الخامس 5G المستقلة وغير المستقلة. وعلاوة على ذلك، فكلاهما يأتيان مسبقًا مع نظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل، ومع 8GB أو 12GB من الذاكرة العشوائية، فضلا عن 128GB أو 256GB من الذاكرة الداخلية. ومع ذلك، فإن الهاتف OnePlus 8 Pro يضم الذاكرة العشوائية LPDDR 5، بينما يواصل OnePlus 8 إستخدام الذاكرة العشوائية LPDDR4X.

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التشابه الآخر بين OnePlus 8 و OnePlus 8 Pro هو أن كلاهما يحتويان على كاميرات أمامية بدقة 16 ميغابكسل، ويدعمان الشحن السريع بقوة 30W على الرغم من حقيقة أن الهاتف OnePlus 8 Pro يدعم كذلك الشحن اللاسلكي بقوة 30W والشحن اللاسلكي العكسي بقوة 3W.

كشفت لنا شركة OnePlus كذلك أن الهاتف OnePlus 8 يضم ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 16 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو، بينما يضم الهاتف OnePlus 8 Pro أربع كاميرات بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 48 ميغابكسل أيضًا للكاميرا الثانية الواسعة الزاوية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا المقربة وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا الرابعة والأخيرة.

وعندما يتعلق الأمر بالشاشات، فقد تم تزويد الهاتف OnePlus 8 Pro بشاشة Fluid AMOLED تمتاز بحجم 6.78 نش وبدقة +QuadHD علما أن هذه الشاشة تدعم +HDR10، بينما تم تزويد الهاتف OnePlus 8 بشاشة تمتاز بحجم 6.55 نش وبدقة +FullHD وبمعدل التحديث 90Hz مع العلم بأن هذه الشاشة تدعم بدورها معيار +HDR10.

وبصرف النظر عن الكاميرات، فقد إتضح كذلك الآن أن الهاتف OnePlus 8 يضم بطارية بسعة 4300mAh بينما يضم الهاتف OnePlus 8 Pro بطارية أكبر بسعة 4510mAh، ويحمل شهادة IP68 مما يعني أنه مُقاوم للماء والغبار.