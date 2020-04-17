شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يطلق اثنين من الإيموشن الجديدة للتعبير عن الاهتمام والدعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة فيس بوك زوج من الإيموشن الجديدة التى يمكن بواسطتها للمستخدمين التعبير عن امتنانهم للآخرين، حيث سيكون أحدها متاحاً على التطبيق الرسمي، والآخر خاص بتطبيق ماسنجر، لتصبح بذلك ردود الفعل المتاحة هي سبعة مع هذه الإيموشن الجديدة.

وبحسب موقع the Verge الأمريكى، فعلى فيس بوك سيظهر ردود فعل جديدة برمز تعبيري على شكل الوجه المبتسم الأصفر وهو يحضن قلباً يمكن استخدامه للتعبير عن التأييد العاطفي وكأنه رغبة افتراضية باحتضان الشخص، أما على تطبيق ماسنجر فسيظهر رد فعل جديد وهو القلب لكن باللون الأحمر المتدرج مع البنفسجي، وحوله شعاع كأنه ينبض.

فيما قال فيس بوك إن هذه الإيموجي الجديدة بمثابة إيموجي الاهتمام وهي أول إضافة للرموز التعبيرية التي تم استخدامها كرد فعل غير الإعجاب وذلك منذ إطلاق هذا الأسلوب الجديد قبل 5 أعوام، لكن ليس من المعروف حتى الآن، ما إذا كانت هذه الرموز التعبيرية ستبقى بشكل دائم على المنصة، أم أنها ستكون متاحة بشكل مؤقت بفترة العزل المنزلي وما يصحبه من مشاعر ضيق نفسي.

وقد بدأت هذه الميزة فى الظهور بشكل تدريجي للمستخدمين، حيث يمكن استخدامها كما هو الحال مع باقي ردود الفعل ومع كافة أنواع المنشورات من نصوص وصور وفيديوهات وحتى الرسائل، وذلك عبر تطبيق فيس بوك على الهواتف الذكية وموقعها على الويب.