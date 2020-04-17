شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تعثر على 18 مليون رسالة بريدية تجسس تخص كورونا يومياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة جوجل أن الشركة قد عثرت على أكثر من 18 مليون رسالة ضارة ورسائل تصيد يوميًا تتعلق بعمليات احتيالية تستغل فيروس كورونا COVID-19 في الأسبوع الماضي فقط، وتشير الشركة أيضًا إلى أن هذه هي إضافة إلى أكثر من 240 مليون رسالة يومية مرتبطة بـفيروس كورونا COVID.

وبحسب موقع 9to5google الأمريكى ففي رسالة رسمية من جوجل قالت الشركة: "إن هجمات التصيّد والخدع التي نراها تستخدم كلاً من الخوف والحوافز المالية لخلق إلحاح لمحاولة حث المستخدمين على الاستجابة لها والضغط عليها"، وتشير الشركة أيضًا إلى أن هذه الاحتيالات تنتحل صفة المنظمات الحكومية الرسمية مثل منظمة الصحة العالمية (WHO) لطلب التبرعات الاحتيالية أو توزيع البرامج الضارة.

Advertisements

ويتضمن هذا آليات لتوزيع الملفات القابلة للتنزيل التي يمكنها تثبيت الأبواب الخلفية، وبصرف النظر عن حظر رسائل البريد الإلكتروني هذه، فقد عملت جوجل أيضًا مع منظمة الصحة العالمية (WHO) لتوضيح أهمية التنفيذ السريع لـ DMARC (مصادقة الرسائل وإعداد التقارير والمطابقة المستندة إلى المجال) وأبرزت ضرورة مصادقة البريد الإلكتروني لتحسين الأمان.

وتشير جوجل أيضًا إلى أن التهديدات من البرامج الضارة والتصيد الاحتيالي ليست جديدة في كثير من الحالات ولكنها جزء من حملات البرامج الضارة الحالية التي يتم تحديثها لاستغلال الخوف والارتباك حول COVID-19، ولتجنب مثل هذه الحيل، تنصح جوجل المستخدمين بالامتناع عن الضغط على الروابط في رسائل البريد الإلكتروني التي لم يكن أحد يتوقعها، والإبلاغ عن رسائل البريد الإلكتروني المخادعة والتأكد من التحقق من صحة عنوان URL.

وأخيرًا، طلبت جوجل أيضًا من المستخدمين التسجيل في برنامج الحماية المتقدمة من جوجل، وفي الآونة الأخيرة ، أفيد أن فيس بوك وجوجل وآخرين قد بدأوا في استخدام الخوارزميات والقواعد الجديدة والتحذيرات الواقعية للقضاء على نظريات مؤامرة الفيروسات التاجية الضارة والإعلانات المشكوك فيها والعلاجات غير المثبتة التي تنشأ بشكل منتظم على خدماتهم.