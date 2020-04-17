شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يلغى جميع أحداثه التى تضم أكثر من 50 شخصا حتى يونيو 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أعلن فيس بوك، أنه سيسمح أيضًا للموظفين بالعمل من المنزل إلى نهاية الصيف، حيث تعمل الحكومات والعاملين في مجال الرعاية الصحية لوقف انتشار COVID-19.

وكان ألغى فيس بوك بالفعل مؤتمره، مؤتمر F8 للمطورين، الذي كان من المقرر عقده في سان خوسيه بكاليفورنيا في أوائل مايو.

كتب مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة فيس بوك في بيان: "معظم موظفي فيس بوك محظوظون لأنهم قادرون على العمل بشكل منتج من المنزل، لذلك نشعر بمسؤولية للسماح للأشخاص الذين لا يملكون هذه المرونة بالوصول إلى الموارد العامة المشتركة أولاً".

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وأضاف، "آمل أن يساعد هذا في احتواء انتشار Covid-19 حتى نتمكن من الحفاظ على مجتمعاتنا آمنة ونعود ونعمل مرة أخرى قريبًا."

أما بالنسبة للأحداث، يقول فيس بوك أنه سيلغي تلك الأحداث الرئيسية، بمعنى التى تتكون من 50 شخصًا أو أكثر، حتى يونيو 2021، وبدلاً من عقدها، سيستضيف تلك الأحداث كبث عبر الإنترنت فقط.

وتعكس خطوة فيس بوك الخطوات التي اتخذها عمالقة التكنولوجيا مثل مايكروسوفت، والتي أعلنت أنها ستجعل الأحداث الداخلية والخارجية رقمية فقط حتى يوليو 2021.

ووفقًا لرسالة إلكترونية أرسلتها الشركة إلى شركائها، فإن العوائق التي أوجدتها جائحة فيروس كورونا هي الدافع وراء قرارها، وفي ضوء التحديات التي قدمها فيروس COVID-19، كانت مايكروسوفت تراقب الوضع العالمي المتطور، وتعيد تقييم استراتيجية الحدث الشاملة على مستوى الشركة.