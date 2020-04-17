الإعلان رسميًا عن الهاتف Honor 9X Lite، ويضم كاميرا أساسية بدقة 48MP

فاطمة أيت طالب - دبي - قبل شهرين تم رصد بعض الأدلة التي تلمح إلى أن العلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei تستعد لإطلاق هاتف آخر سيكون عضوًا في تشكيلة Honor 9X Series يُدعى Honor 9X Lite. أما وقد قلنا ذلك، فقد تم اليوم تقديم هذا الهاتف بشكل رسمي في فنلندا مع العلم بأنه يتشارك العديد من مواصفاته التقنية وأبعاده مع الهاتف Honor 8X الحالي، ولكنه تلقى بعض التحسينات مثل حصوله على كاميرا أساسية بدقة 48 ميغابكسل وتصميم جديد كليًا.

الهاتف Honor 9X Lite الجديد يضم مواصفات تقنية تشمل شاشة LCD بحجم 6.5 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة HiSilicon Kirin 710، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 3750mAh تدعم الشحن بقوة 10W.

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الهاتف Honor 9X Lite الجديد يضم كذلك كاميرتين في الخلف، واحدة أساسية بدقة 48 ميغابكسل وأخرى ثانوية بدقة 2 ميغابكسل تعمل على إستشعار معلومات العمق مع العلم بأن الكاميرا الأولى تضم عدسة بفتحة 1.8، بينما تضم الكاميرا الثانية عدسة بفتحة 2.4. وفيما يخص الكاميرا الأمامية، فهي تمتاز بدقة 16 ميغابكسل.

وبصرف النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يأتي كذلك مع مستشعر بصمات الأصابع في الخلف، وبشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie ومع واجهة EMUI 9. عمومًا، الهاتف Honor 9X Lite الجديد متوفر حاليًا في فنلندا باللونين الأسود والأخضر مقابل 199 يورو مع العلم بأن الطلبات المسبقة على هذا الهاتف ستبدأ يوم 30 أبريل ولن يتم البدء بشحن الطلبات حتى اليوم 14 مايو.