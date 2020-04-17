ألقي نظرة على أول صورة رسمية للهاتف Vivo iQOO Neo 3 القادم

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن يتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Vivo iQOO Neo 3 في اليوم 23 من شهر أبريل الجاري بحيث يُتوقع أن يكون أرخص هاتف مزود بالمعالج Snapdragon 865 في السوق. أما وقد قلنا ذلك، فقد قرر المدير العام للعلامة التجارية الصينية التوجه إلى الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo لنشر أول صورة رسمية للهاتف Vivo iQOO Neo 3.

هذه الصورة الرسمية الأولى تؤكد لنا أن الهاتف Vivo سيضم ثلاث كاميرات في الواجهة الخلفية، وبالضبط في الركن الأيسر العلوي، وتؤكد لنا كذلك أن هذا الهاتف سيكون متوفرًا باللون الأسود المتدرج إلى الأزرق.

Advertisements

بغض النظر عن المعالج Snapdragon 865، فكل ما نعرفه حاليًا عن الهاتف Vivo iQOO Neo 3 هو أنه سيضم شاشة تمتاز بمعدل تحديث يصل إلى 144Hz. ونظرًا إلى أن هذه الصورة التي نشرها مدير الشركة اليوم تعرض مستشعر بصمات الأصابع في الجانب، فهذا يلمح إلى أن هذا الهاتف سيضم شاشة من نوع LCD، على الرغم من أنه لم يتم تأكيد ذلك بعد. عمومًا، لن يتعين علينا الإنتظار لفترة طويلة قبل أن نتأكد من كل شيء، فهي مسألة أيام فقط قبل أن يتم الإعلان رسميًا عن الهاتف.