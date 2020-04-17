الكشف عن معلومات إضافية حول الهاتف Nubia Play 5G، وإليكم صور ملتقطة بالهاتف

فاطمة أيت طالب - دبي - من المتوقع أن تقوم العلامة التجارية الفرعية Nubia التابعة لشركة ZTE بالكشف عن الهاتف Nubia Play 5G لأول مرة في اليوم 21 من شهر أبريل الجاري، وقد توجه الرئيس التنفيذي لهذه العلامة التجارية الصينية، السيد Ni Fei إلى الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo لنشر مجموعة أخرى من الأدلة المتعلقة بكاميرا هاتف الألعاب القادم مع مجموعة من الصور الملتقطة بإستخدام هذا الهاتف قبل حدث الإعلان الرسمي المقرر عقده في الأسبوع المقبل.

الهاتف Nubia Play 5G سيأتي مع أربع كاميرات في الخلف تمتاز الكاميرا الأساسية فيها بدقة 48 ميغابكسل، وسيأتي كذلك مع كاميرا أمامية بدقة 12 ميغابكسل. وفي معرض الصور أدناه ستجد مجموعة من الصور التي تم إلتقاطها بإستخدام الكاميرا الأساسية للهاتف Nubia Play 5G مما يعطينا فكرة عن أداء هذا الهاتف في المشاهد النهارية والليلية.

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وفي وقت سابق من هذا اليوم، علمنا أن الهاتف Nubia Play 5G سيضم بطارية ضخمة بسعة 5100mAh تدعم الشحن السريع بقوة 30W. من المفترض أن يأتي هذا الهاتف كذلك مع المعالج Snapdragon 765G. على أي حال، يكاد يكون مؤكدا أننا سنصادف المزيد من التسريبات المتعلقة بهذا الهاتف قبل حدث الإعلان الرسمي في الأسبوع المقبل، لذلك لا تنسى العودة إلينا للحصول على آخر المستجدات.