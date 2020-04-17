تكنولوجيا: مركبة " سويوز إم إس - 15" الفضائية المأهولة تهبط بنجاح في كازاخستان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هبطت مركبة "سويوز إم إس 15" الفضائية الروسية المأهولة بسلام صباح اليوم في منطقة تبعد 147 كيلومترا عن مدينة "جيزكازجان" في كازاخستان، حيث كشف ذلك مدير عام مؤسسة " روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري روغوزين، في صفحته على "تويتر".
الجدير بالذكر أن المركبة الفضائية عادت إلى الأرض على خلفية انتشار وباء فيروس كورونا في روسيا والعالم، لذلك اتخذت السلطات ومؤسسة "روسكوسموس" إجراءات احترازية في موقع هبوط المركبة للحد من احتمال إصابة رواد الفضاء بفيروس كورونا، حيث سيتم نقل الطاقم إلى قاعدة بايكانور مباشرة بواسطة مروحيات، على أن يقوم الأطباء بفحصهم على متن المروحيات التي سوف تنقلهم، علما بأنه في العادة يتم نقل رواد الفضاء إلى خيمة خاصة عقب هبوطهم مباشرة.
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