شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركبة " سويوز إم إس - 15" الفضائية المأهولة تهبط بنجاح في كازاخستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هبطت مركبة "سويوز إم إس 15" الفضائية الروسية المأهولة بسلام صباح اليوم في منطقة تبعد 147 كيلومترا عن مدينة "جيزكازجان" في كازاخستان، حيث كشف ذلك مدير عام مؤسسة " روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري روغوزين، في صفحته على "تويتر".

وقال مدير وكالة الفضاء الروسية، إن المركبة أعادت إلى الأرض رائد الفضاء الروسي، أوليغ سكريبوتشكا، ورائدي الفضاء الأمريكييْن أندريو مورغان وجيسيكا ماير، وذلك بعد أن انفصلت المركبة الفضائية الساعة 04.53 يوم 17 أبريل بتوقيت موسكو عن المحطة الفضائية الدولية.

الجدير بالذكر أن المركبة الفضائية عادت إلى الأرض على خلفية انتشار وباء فيروس كورونا في روسيا والعالم، لذلك اتخذت السلطات ومؤسسة "روسكوسموس" إجراءات احترازية في موقع هبوط المركبة للحد من احتمال إصابة رواد الفضاء بفيروس كورونا، حيث سيتم نقل الطاقم إلى قاعدة بايكانور مباشرة بواسطة مروحيات، على أن يقوم الأطباء بفحصهم على متن المروحيات التي سوف تنقلهم، علما بأنه في العادة يتم نقل رواد الفضاء إلى خيمة خاصة عقب هبوطهم مباشرة.

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