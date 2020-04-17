إكتشاف أدلة جديدة تُلمح لقدوم جهاز Nintendo Switch جديد مع شاشة ثانوية

فاطمة أيت طالب - دبي - مع إطلاق Nintendo Switch و Nintendo Switch Lite، بدا وكأن شركة Nintendo تتطلع إلى القضاء على تشكيلة Nintendo 3DS المحمولة. كانت الشركة قد أصرت في ذلك الوقت على أنها لا تزال تخطط للحفاظ على أجهزة Nintendo 3DS ضمن تشكيلتها، ولكن يبدو أن هناك أدلة جديدة ظهرت تشير إلى أن شركة Nintendo قد تكون على بعد خطوات قليلة للتخلص كليًا من Nintendo 3DS.
وفقا لأدلة جديدة تم
في تحديث Nintendo Switch 10.0.0 الأخير، فيبدو أن هناك أدلة تشير إلى أن هناك جهاز Nintendo Switch جديد قيد التطوير حاليًا يأتي مع شاشة ثانوية. واحدة من الميزات الفريدة لـ Nintendo 3DS هي شاشته الثانوية، وإذا كان ما تم إكتشافه الآن دقيقًا، فقد تخطط شركة Nintendo لشيء مشابه في جهاز Nintendo Switch الجديد والذي سيُعطي للشركة سببًا لإيقاف جهاز Nintendo 3DS الحالي.
Firmware 10.0.0 adds preliminary support for a new hardware model: "nx-abcd".— Mike Heskin (@hexkyz) April 14, 2020
3 of the 5 new DRAM profiles are for this new hardware type and there's evidence of a secondary display of sorts being added exclusively on this model.
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قبل أن تصبح متحمسًا جدًا، لاحظ أن Nintendo قد فندت في وقت سابق من هذا العام الشائعات التي تقول بأنها ستطلق جهاز Nintendo Switch جديد هذا العام. في حين أن هذا البيان قد يظل صحيحًا، إلا أنه لا يعني أن الشركة لا تعمل على طراز جديد يمكن أن يظهر لأول مرة في العام المقبل. ونظرًا إلى أن Sony ومايكروسوفت تعملان حاليًا على Playstation 5 و Xbox Series X على التوالي، فنحن على يقين من أن شركة Nintendo ربما لا تريد أن تتخلف كثيراً عن الركب.
على أي حال، يُرجى التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة، ولكن هذه تبدو فكرة رائعة جدًا وسنحرص على تحديث الموقع فور توصلنا بأي جديد حول هذه القصة.
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