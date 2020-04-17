Sony ستقوم بإنتاج عدد محدود فقط من جهاز Playstation 5 عند الإطلاق

فاطمة أيت طالب - دبي - صدر اليوم تقرير جديد من وكالة الأنباء Bloomberg نقلاً عن مصادر مُطلعة على المسألة يُفيد أن شركة Sony ستنتج عددًا محددًا من وحدات Playstation 5 بحلول شهر مارس من العام 2021، والهدف هو إنتاج 5 إلى 6 ملايين وحدة. وعلى سبيل المقارنة، باعت شركة Sony ما يصل إلى 7.5 مليون وحدة من جهاز Playstation 4 في الربعين الأولين. ويُقال بأن السبب وراء ذلك هو إرتفاع تكلفة تصنيع الأجهزة القوية.
قامت شركة Sony في وقت سابق بالكشف عن العديد من التفاصيل حول جهاز Playstation 5، بما في ذلك قدومه مع المعالج الثماني النوى AMD Zen 2، ومعالج الرسوميات RDNA 2 والذي يعد بما يصل إلى 10.3 تيرافلوبس من قوة المعالجة، فضلا عن ذاكرة تخزينية من نوع SSD لتحسين الأداء العام للجهاز. في البداية، ستكون هذه المكونات باهظة الثمن.
يتوقع مطورو الألعاب أن يتم عرض جهاز Playstation 5 للبيع مُقابل 500 إلى 550 دولار أمريكي، وهذا ما يجعله أغلى من جهاز Playstation 4 الحالي الذي تم إطلاقه في البداية مقابل 400 دولار أمريكي. على الرغم من أنه من الشائع جدًا بيع أجهزة الألعاب المنزلية بسعر التكلفة أو حتى بخسارة عند الإطلاق، إلا أن تكاليف مكونات هذا الجيل أثبتت أنها مرتفعة جدًا بالنسبة لشركة Sony مما يمنعها من بيع جهاز Playstation 5 بأقل من 500 دولار أمريكي.
لن يحد تفشي فيروس كورونا من الطاقة الإنتاجية. لم تذكر المصادر أيضًا التأخير الذي تم تداوله في بعض الشائعات السابقة بسبب إعادة تصميم الجهاز لحل مشاكل الحرارة. ومع ذلك، قد يؤثر الوباء على السرعة التي سيتم بها بيع جهاز Playstation 5، على الأقل في البداية.
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