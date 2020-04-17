شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب سيسمح بإضافة أكثر من 4 مستخدمين فى مكالمات الفيديو كول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت جائحة كورونا COVID-19 طفرة في استخدام تطبيقات مكالمات الفيديو والدردشة، والسبب هو حقيقة أن الكثير من الناس يعملون الآن من المنزل، وعلى مدار الأشهر القليلة الماضية، اكتسبت هذه التطبيقات بعض الميزات الجديدة الأنيقة التي تهدف إلى جعل العمل من المنزل خاليًا من المتاعب.

وبحسب موقع TOI الهندى، فإن واتس آب يعتبر إحدى هذه الشركات التي تعمل على جعل العمل من المنزل أسهل، حيث تعمل الشركة المملوكة لفيس بوك حاليًا على تطوير ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إضافة المزيد من المشاركين إلى مجموعات الفيديو والمكالمة الصوتية.

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حيث يسمح برنامج الدردشة الفورية حاليًا بحد أقصى 4 أشخاص في الفيديو الجماعي، والمكالمات الصوتية، ولكن في الأيام القادمة، من المرجح أن يرتفع الرقم، حيث كشف تقرير موقع WABetainfo أن هذا العدد قد يرتفع إلى أكثر من ذلك بكثير ليتراوح بين 6 إلى 12.

وبحسب التقرير، فستكون الميزة متاحة لكل من مستخدمي أندرويد وiOS، ولكي تعمل الميزة الجديدة، سيطلب المستخدمين تشغيل أحدث إصدار من WhatsApp، لكن ليس من المعروف متى ستكون هذه الميزة متاحة للجمهور في الوقت الراهن.

وقد أضاف واتس آب مؤخرا ميزة جديدة لتبسيط عملية بدء مكالمات الصوت والفيديو الجماعية، حيث يمكن من داخل الدردشة الجماعية الخاصة بالمستخدم الضغط على رمز مكالمة الفيديو أو الصوت لبدء مكالمة مباشرة مع الجميع في الدردشة.