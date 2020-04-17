شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انطلاق صفارات الإنذار في القطاع الأمريكي من المحطة الفضائية الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت صفارات الإنذار في القطاع الأمريكي من المحطة الفضائية الدولية قبيل انفصال المركبة "سويوز إم إس-15" وعلى متنها رواد الفضاء العائدون إلى الأرض بعد انتهاء مهمتهم، وتجدر الإشارة، إلى أن المركبة الفضائية "سويوز إم إس-15" انفصلت عن المحطة الفضائية الدولية في الساعة 4.53 من صباح يوم الجمعة 17 أبريل بتوقيت موسكو.

وبحسب التقرير، فقد انفصلت المركبة وعلى متنها رائد الفضاء الروسي أوليغ سكريبوتشكا والأمريكيان أندرو مورغان وجيسيكا مائير، وبقي على متن المحطة الدولية الروسيان أناتولي إيفانيشين وإيفان فاغنر والأمريكي كريستوفر كاسيدي، وقد هبطت مركبة "سويوز إم إس 15" الفضائية الروسية المأهولة بسلام صباح اليوم في منطقة تبعد 147 كيلومترا عن مدينة "جيزكازغان" في كازاخستان.

ويذكر أن رواد الفضاء الثلاثة، الذين وصلوا إلى الأرض، قضوا على متن المحطة الفضائية الدولية مدة 205 أيام.

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على جانب آخر أظهرت لقطات عالية الوضوح محطة الفضاء الدولية كنقطة صغيرة أثناء مرورها أمام الشمس، وتبدو محطة الفضاء الدولية ISS، وهي أكبر جسم تم وضعه على الإطلاق من جانب البشرية في الفضاء بطول 357 قدمًا، وكأنها ذبابة تمر أمام النجم المستدير، حيث تم التقاط الصور من جانب مهمت إرجون المصور الفلكى الهاوى، المقيم في ألمانيا.