شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل يوجه التحية للمدرسين وعاملى رعاية الأطفال لدورهم خلال أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم محرك البحث الشهير جوجل التحية للمدرسين وعاملى رعاية الأطفال فى جميع أنحاء العالم، لما يبذلونه من جهود خلال الأزمة الحالية مع تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث قام بتغيير اللوجو الخاص به فى الصفحة الرئيسية لتوصيل رسالة شكر لهم.

وأضاف محرك البحث جوجل إلى اللوجو الرئيسى، سبورة، وحاسب آلى، وكتب، إضافة إلى نظارة لحرف "E"، ويواصل محرك البحث الشهير هذه السلسلة للتعبير بالثناء من خلال توجيه الشكر لجميع العاملين بمجالات لها دور فى المساعدة للحد من نمو الفيروسات التاجية، وذلك عن طريق سلسلة من رسومات الشعار المبتكرة من Google خلال الأسبوعين المقبلين، وذلك بعدما وجه الشكر خلال الأيام الأيام الماضية لعدد من الوظائف الأخرى مثل العاملين فى المجال الصحى والباحثين، والأطباء والممرضات، والعاملين فى خدمات الإسعاف والطوارئ.





وقالت شركة جوجل، التى غيرت شعارها برسومات تشمل العديد من الوظائف المساهمة فى مكافحة كورونا "هذا الأسبوع، نبدأ سلسلة من رسومات الشعار المبتكرة للتعرف على العديد من الأشخاص الذين يواجهون فيروس كورونا بدءًا من الأطباء والممرضات الذين يرعون الأشخاص فى الخطوط الأمامية، وصولًا إلى المعلمين وعمال خدمات الطعام لضمان استمرار توفر السلع والخدمات الأساسية".

يشار إلى أن محرك البحث جوجل كان قد نشر على صفحته الرئيسية، من قبل 5 نصائح للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وذلك فى ظل نمو سريع فى عدد ضحايا الفيروس التاجى حول العالم.