كوالكوم تتعاون مع BOE لإنتاج شاشات مرنة مزودة بمستشعرات بصمات الأصابع الثلاثية الأبعاد

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة كوالكوم للتو عن شراكتها مع شركة BOE والتي تعتبر واحدة من أكبر الشركات المصنعة لشاشات LCD و OLED في العالم وواحدة من الشركات القليلة المصنعة للشاشات المرنة. يجب أن تمكن هذه الشراكة شركة BOE من تصنيع شاشات OLED المرنة التي يتم دمج مستشعرات بصمات الأصابع الثلاثية الأبعاد 3D Sonic Fingerprint فيها.

من خلال هذه الشراكة، تنوي شركة BOE مع شركة كوالكوم بيع حلول كاملة للشركات المصنعة للهواتف الذكية، مما يؤدي إلى خفض التكلفة لهذه الشركات وتقديم تكامل خاص وأسهل بكثير للتصاميم الخاصة، فهذه الشركات المصنعة للهواتف الذكية لن تتعامل مع عملية البحث والتطوير بأكملها.

يقول الإعلان أنه يمكننا توقع رؤية أولى الأجهزة المزودة بهذا الحل المطور من قبل شركة BOE بالتعاون مع شركة كوالكوم في النصف الثاني من هذا العام. وعلاوة على ذلك، ستمتد شراكة BOE وكوالكوم إلى ما هو أبعد من شاشات الهواتف الذكية حيث أن كلا الشركتين مهتمتان بتطوير أنظمة إنترنت الأشياء معًا.