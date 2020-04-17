Huawei تُسجل برائتي إختراع لهاتفين مزودين بشاشات مرنة قابلة للسحب

فاطمة أيت طالب - دبي - تمتلك شركة Huawei بالفعل هاتفين قابلين للطي، الأول يحمل إسم Huawei Mate X والثاني يحمل إسم Huawei Mate Xs. ومع ذلك، ترغب الشركة في الذهاب إلى أبعد من ذلك في عالم الهواتف الذكية المرنة وقد حصلت على براءات إختراع للتو لتصميمين جديدين للشاشات القابلة للسحب.

هناك نموذجان، كلاهما يستخدمان جزءًا من الشاشة الخلفية لتمديد الواجهة الأمامية، على الرغم من وجود بعض الإختلافات على مستوي الهيكل. النموذج الأول على سبيل المثال يحتوي على نوع من آلية السحب التي تسمح للشاشة بالتمدد دون تغيير السماكة مما يسمح ببساطة للشاشة بالتدحرج نحو الأمام، وفي النموذج الثاني ينزلق الجزء الخلفي بالكامل مع الشاشة.

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بالطبع هناك طريق طويل لنقطعه قبل أن تتحول براءة الإختراع هذه إلى منتج جاهز ليتم بيعه لعامة المستهلكين مع العلم بأن معظم براءات الإختراع لا تصل إلى هذه المرحلة. ومع ذلك، إذا نجح أي من هذين الهاتفين في الوصول إلى السوق، فسوف يحل مشكلة تجعد الشاشة التي تعاني منها الهواتف الذكية القابلة للطي الحالية.