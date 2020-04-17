شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الهند تنصح موظفى الحكومة بالابتعاد عن استخدام تطبيق الفيديو Zoom والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نصحت الحكومة الهندية الموظفين بالابتعاد عن تطبيق مؤتمرات الفيديو Zoom بسبب المخاوف المتعلقة بالأمن، فوفقًا لتقرير موقع TechCrunch، أصدر مركز التنسيق السيبرانى الهندى (CyCord) استشارة للموظفين فى حكومة الهند هذا الأسبوع ووصف Zoom بأنه لا يعد منصة آمنة.

ويشير TechCrunch إلى أنه، مثل الولايات المتحدة، شهد Zoom زيادة كبيرة فى الاستخدام بالهند، تزامنا مع اضطرار المواطنين للبقاء فى منازلهم بسبب انتشار COVID-19.

وتُظهر أداة Apptopia ، التى تراقب النشاط فى استخدام التطبيق، أنه يتم تنزيل التطبيق 450،000 مرة يوميًا خلال الأسبوعين الماضيين فى الهند، وبحسب ما ورد تم استخدام Zoom من قبل أعضاء الوزارة الهندية وفقًا لـ TechCrunch الذى يشير إلى لقطات الشاشة المنشورة على Twitter.

يحاول Zoom معالجة مجموعة من مشكلات الأمان التى تسببت فى اختراق كلمات مرور المستخدمين وكاميرات الويب والميكروفونات، وفقًا لمنصة مؤتمرات الفيديو، ستقوم الشركة بتجميد تحديثات الميزات الجديدة للأيام الـ 90 المقبلة، حيث تحاول تركيز طاقتها على تصحيح المشكلات المتعلقة بأمان المستخدم.

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كتب الرئيس التنفيذى لشركة Eric S. Yuan فى منشور على مدونة: "خلال التسعين يومًا التالية، نحن ملتزمون بتخصيص الموارد اللازمة لتحديد المشكلات ومعالجتها وإصلاحها بشكل استباقى، ونحن ملتزمون أيضًا بالشفافية طوال هذه العملية، ونريد أن نفعل ما يلزم للحفاظ على ثقتك".

فى الشهر الماضى، تم اكتشاف مشاركة تطبيق Zoom لبيانات حساسة مع فيس بوك، بما فى ذلك الوقت الذى تم فيه فتح تطبيق Zoom ومواصفات الجهاز والموقع والبيانات التحليلية الأخرى التى يمكن استخدامها لاستهداف المستخدمين الإعلانات.