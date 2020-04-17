«الأرصاد» تحذر من طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة، على القاهرة الكبرى طقسا معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا، مع تساقط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح تكون معتدلة تنشط أحيانا، والوجه البحري معتدل نهارًا شديد البرودة ليلا.

وبالنسبة للسواحل الشمالية الغربية سيكون الطقس لطيفا نهارا شديد البرودة ليلا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة تنشط على مناطق متفرقة، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة تنشط على مناطق متفرقة.

أما جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، سيكون الطقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق وتؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية.

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وبالنسبة لشمال الصعيد معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح نشطة، وجنوب الصعيد مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة.

أما حالة البحر المتوسط سيكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر سيكون مضطربا وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 14 26

شبين الكوم 14 26

طنطا 14 25

دمنهور 14 26

الإسكندرية 12 22

بلطيم 12 22

مطروح 12 21

السلوم 11 20

سيوة 16 25

بورسعيد 13 23

دمياط 13 25

الزقازيق 13 25

الإسماعيلية 13 26

السويس 13 26

العريش 12 24

رفح 12 23

راس سدر 16 26

نخل 13 24

نويبع 19 27

طابا 19 29

كاترين 12 23

الطور 19 28

شرم الشيخ 20 28

الغردقة 20 29

مرسى علم 20 29

الفيوم 15 26

بني سويف 15 26

المنيا 16 27

أسيوط 16 27

سوهاج 18 28

قنا 19 29

الأقصر 21 31

أسوان 20 32

أبوسمبل 21 31

الوادي الجديد 20 29

شلاتين 21 29

أبورماد 21 29

حلايب 20 28

راس حدربه 21 29