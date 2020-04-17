شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هاكرز يستهدفون مستخدمى نتفليكس بمئات المواقع الاحتيالية لسرقة أموالهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشفت شركة براندشيلد الأمريكية للسلامة السيبرانية ما مجموعه 639 اسم "دومين" مسجل يحتوي على كلمة "Netflix" منذ بداية عام 2020، حيث تقول الشركة الأمنية، إن المحتالين يستخدمون بشكل متزايد خدمة نتفليكس لسرقة الأموال من الناس خلال تفشى فيروس كورونا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تم إنشاء أكثر من ثلث صفحات الويب التي تستهدف التصيد الالكترونى باسم نتفليكس في مارس الماضى، عندما لجأ ملايين الأشخاص إلى خدمات البث للتخفيف من ملل العزلة الاجتماعية.

وتحاول المواقع المزيفة، بما في ذلك netflixgiftcard.site و netflix-payment1.com، خداع الضحايا لإدخال معلوماتهم الشخصية، بما في ذلك تفاصيل الدفع.

وتقول شركة الأمن السيبراني، إن المجرمين يحاولون أيضًا اختراق تفاصيل الحساب لكل من مستخدمي نتفليكس الحاليين والمحتملين من خلال رسائل البريد الإلكتروني التصيدية ووسائل التواصل الاجتماعي.

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كما قال يوآف كيرين، الرئيس التنفيذي لشركة براندشيلد، إنه يجب على الحكومات الآن بذل المزيد من الجهد لتوعية الجمهور بكيفية حماية أنفسهم وهويتهم الشخصية على الإنترنت.

وأضاف كيرين: "مع دخول العالم في حالة حظر، يستغل مجرمو الإنترنت الأشخاص الذين يقضون المزيد من الوقت عبر شبكة الويب، لذا فمستهلكي مواقع البث معرضون بشكل متزايد لخطر هجمات التصيد الناجحة".

وأوضح: "لقد شهدنا انفجارًا في أسماء "الدومين" ذات الصلة بـ" Netflix "، حيث يتطلع المجرمون إلى جذب المستهلكين واستخراج السجلات المالية أو الشخصية".

يتم إنشاء مواقع وهمية لـ Netflix من جانب المجرمين الذين يتطلعون إلى سرقة الأموال من المشاهدين الذين يأملون في الوصول إلى محتوى نتفليكس عن طريق إدخال معلومات الفاتورة الخاصة بهم.

فيما قدمت الشركة قائمة ببعض صفحات الويب التي يحتمل أن تكون خطرة، وبعضها يستخدم علامة Netflix التجارية.