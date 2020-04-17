آيسر الشرق الأوسط تقدم مجموعة من النصائح للتعلّم الإلكتروني

تؤمن شركة آيسر بأهمية التكنولوجيا ودورها في تعزيز إمكانيات الأطفال ومنحهم مستقبلاً حافلاً بالفرص، وسعياً منها لتقديم الدعم لأطفال موظفيها، قدّمت شركة آيسر الشرق الأوسط مجموعة من الحواسيب المحمولة كهدية لموظفيها لضمان حصول أطفالهم على الأدوات الضرورية لنجاحهم في تلقي تعليمهم عبر الإنترنت.

وفي الوقت الذي يشهد التعلّم الإلكتروني إقبالاً متزايداً في المنطقة، يقدّم موظفو آيسر الشرق الأوسط من آباء وأمهات مجموعة من النصائح المفيدة التي تساهم في حصول الأطفال على تعليم يتميز بالكفاءة والفعّالية خلال هذه الفترة: