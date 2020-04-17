تيك توك تزيد من قدرة الوالدين على التحكم بحسابات أطفالهم عن بُعد

أطلقت خدمة مقاطع الفيديو القصيرة (تيك توك) TikTok اليوم الخميس ميزات جديدة تسمح للوالدين بأن يضعوا عن بُعد قيودًا على حسابات أطفالهم، وذلك في مسعى لتحسين أدوات الرقابة الأبوية.

وتسمح الميزة الجديدة – المسماة (الاقتران العائلي) Family Pairing – للوالدين بربط حسابات أطفالهم بحساباتهم، إذ سيتمكنون من تعطيل الرسائل المباشرة، وتشغيل وضع المحتوى المقيد، وتعيين حد أقصى للمشاهدة.

يُشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار التحسينات التي بدأتها (تيك توك) في وقت سابق، خاصةً بعد أن دفعت الشركة في شهر شباط/ فبراير 2019 غرامة قدرها 5.7 ملايين دولار للجنة التجارة الاتحادية الأمريكية بسبب انتهاكات مزعومة لقانون خصوصية الأطفال الأمريكي، وذلك من خلال السماح للأطفال دون سن 13 عامًا بإنشاء حساب دون موافقة الوالدين.

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ومنذئذ أجرت (تيك توك) تغييرات للامتثال للقانون، وأضافت ميزات مثل حدود وقت الشاشة لمنح المستخدمين والآباء المزيد من التحكم في التطبيق الذي يحظى بشعبية كبيرة بين المراهقين. وبدأت الخدمة في طرح هذه الميزات نفسها تحت اسم (وضع أمان العائلة) في أوروبا في وقت سابق من العام الحالي.

ومع تحديث اليوم، يصبح تعيين هذه الحدود أسهل بكثير. وبمجرد ربط حسابين، يمكن للوالدين التحكم في إعدادات الطفل من هاتفهم. وفي السابق، كان عليهم تعيين هذه القيود داخل التطبيق على جهاز الطفل. ويأتي التحديث أيضًا مع إمكانية تعيين رموز مرور يتعذر معها إيقاف تشغيل بعض الإعدادات دون موافقة.

هذا، ولا يزال يتعين على الآباء حمل أطفالهم على الموافقة على ربط حساباتهم بموجب النظام الجديد. ولفعل ذلك، يحتاج الوالدان إلى مسح رمز QR ضوئيًا داخل قسم الرفاهية الرقمية لحساب الطفل. وسيتمكن الأطفال من تعطيل الميزة في أي وقت، ومع ذلك هناك بعض العوائق، مثل أن الآباء سيتلقون إشعارًا في حال حدث ذلك.

وإضافةً إلى الميزات الجديدة، عطلت (تيك توك) الرسائل المباشرة لجميع المستخدمين تحت سن 16.