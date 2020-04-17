أجهزة جالاكسي في المنزل: قدرات اتصال فائقة وحلول مبتكرة

تتجه العديد من الشركات حول العالم في هذه الفترة، لتشجيع موظفيها على البقاء في منازلهم وإنجاز مهامهم عن بعد، وفي الوقت الذي قد يشكل العمل من المنزل تحدياً للكثير من المستخدمين، إلا أنه في الوقت ذاته يعتبر بمثابة الفرصة التي تمكنهم من تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية، إضافة إلى تعزيز قدراتهم الإنتاجية، ويساهم توفر التقنيات والتطبيقات والبرامج المختلفة، كتلك التي توفرها أجهزة جالاكسي الذكية من سامسونج، في تمكينهم من إنجاز جميع مهامهم اليومية بكل بساطة من راحة منازلهم.

إليكم فيما يلي بعض النصائح التي يمكن اتباعها خلال العمل خارج المكتب، لتعزيز إنتاجيتكم وأداءكم بالتزامن مع الإلتزام بسياسة البقاء في المنزل:

إنجاز المهام بكل راحة ومرونة من المنزل:

من الطبيعي أن يهتم المستخدمون بإنجاز أعمالهم الوظيفية عن بُعد في مكان مريح وهادئ ومضيء، بحيث يمكنهم التركيز على مهامهم، وتعزيز كفاءاتهم ومهاراتهم لتحقيق أكبر قدر من الإنجازات بفضل أرقى مزايا الإنتاجية والترفيه.

توفر قاعدة Samsung Dex للمستخدمين مرونة أكبر عند العمل من المنزل، حيث تمكِنهم من العمل في أي مكان يفضلونه، عبر منحهم تجربة مشابهة لتلك التي توفرها أجهزة الحاسب المكتبية، لا سيما إذا كان جهاز الحاسب المحمول في المكتب، أو في حال استخدام الجهاز المنزلي من قبل أفراد العائلة الآخرين، ويمكن للمستخدمين توصيل أجهزتهم مباشرة بشاشة الحاسب أو التلفاز، باستخدام Samsung DeX وسيتم تشغيلها تلقائياً، ويوفر ذلك للمستخدم العديد من الفوائد مثل عرض أعماله على شاشة أكبر بشكل مريح، إضافة إلى استخدام الجهاز كلوحة لمس ولوحة مفاتيح عندما لا يتوفر لديهم بديل.

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استخدام مستندات العمل أينما كان مع Samsung Dex:

يمكن للمستخدمين بفضل قاعدة Samsung Dex، نقل جميع مستنداتهم الضرورية الموجودة على أجهزة الحاسب في العمل وتحميلها على هواتفهم الذكية، ومن ثم استخدامها في أي مكان بمجرد توصيل الهاتف بإحدى شاشات الحاسب في المنزل. ما يوفر عليهم عناء نقل أجهزة الحاسب من المكتب إلى منازلهم، وبالتالي ضمان استمرارية أعمالهم على النحو الأمثل. يمكن للمستخدمين نقل الصور والملفات الهامة من هاتفهم الذكي إلى أي جهاز حاسب باستخدام Samsung Dex. كما يمكن للمستخدمين تعديل ملفاتهم عبر توصيل هواتفهم بجهاز حاسب شخصي باستخدامهم Samsung DeX. ما يؤدي بالتالي إلى تعزيز الإنتاجية في إنجاز المهام عبر تجربة تشبه تجربة استخدام الكمبيوتر المكتبي.

الاحتفاظ بملفات العمل في مكان آمن خلال فترة العمل عن بُعد:

من الضرورة المحافظة على مستندات العمل الهامة في مكان آمن خلال العمل من المنزل، ولهذا طورت سامسونج في أجهزة جالاكسي منصة الحماية والأمان Samsung Knox التي تعمل على تعزيز حماية الأجهزة من خلال السماح للمستخدمين بفصل بياناتهم وتشفيرها وتأمينها ليتمكنوا من الحفاظ على أمان معلوماتهم الحساسة. وعند استخدام قاعدة Samsung DeX لنقل الملفات المهمة أثناء التنقل، سيشعر المستخدمون براحة بال إضافية لأنهم على ثقة بأن منصة Samsung Knox ستحمي بياناتهم وتقلل من خطر فقدان معلوماتهم الأكثر أهمية.

كما توفر منصة Samsung Knox للمستخدمين القدرة على الفصل بين أمور العمل والأمور الشخصية، عبر إنشاء مجلدات خاصة لملفات العمل، حيث يتم فصل بيانات وتطبيقات العمل وحفظها وحمايتها بشكل آمن. وبهذا يمكن استخدام هواتف جالاكسي الذكية للعمل والاستخدام الشخصي في الوقت ذاته، بحيث تتمكن شركتك من إدارة بيئة العمل، ولكن تظل معلوماتك الشخصية مثل الصور والرسائل الخاصة معززة بمستوى عالٍ من الأمان.

تعزيز القدرة على التركيز في مكان العمل:

أثناء العمل من المنزل، تشكل عملية تقليل العوامل التي تسبب التشتت وفقدان التركيز مسألة غاية في الأهمية بالنسبة للموظف الذي يرغب بالتركيز على عمله وإنجازه بسرعة وكفاءة عالية. وقد يعيق تلقي الإشعارات والرسائل على جهاز الهاتف الذكي مستوى إنتاجيتك إذا كنت تقوم بالتبديل بشكل مستمر بين جهاز الحاسوب وهاتف جالاكسي بغية التواصل مع زملائك أو نقل الملفات. ومن هنا، تأتي أهمية ميزة Link to Windows التي تعمل على تمكين المستخدمين من التخلص من العوامل التي تتسبب بفقدان التركيز وذلك من خلال السماح بتوصيل هاتف جالاكسي بأي جهاز حاسوب يعمل بنظام Windows 10 PC، ويمكن الاستفادة من هذه الميزة من خلال توصيل هاتف جالاكسي الذكي عبر الدخول إلى لوحة الإعدادات السريعة والنقر فوق ميزة الارتباط بنظام ويندوز. وبمجرد اتصال هاتفك الذكي، يمكنك الوصول إلى تطبيقات المراسلة والإشعارات مباشرة من سطح المكتب، مما يساهم في الحد من عوامل التشتيت وتمكينك من العمل والتركيز على شاشة واحدة بدلاً من شاشتين.