تكنولوجيا: الآن يمكنك حماية ملفاتك على Google Drive باستخدام FaceID على هاتفك الأيفون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة جوجل عن ميزة جديدة، أطلقت عليها شاشة الخصوصية Privacy Screen على نظام iOS، فإذا كنت تستخدم Google Drive للتخزين على iOS، فبمساعدة هذه الميزة، يمكنك قفل ملفات Drive على iOS باستخدام FaceID أو رمز المرور.
ووفقًا لموقع Digital Trends، يمكن تشغيل وإيقاف ميزة الخصوصية فى إعدادات Drive، إذ تستفيد ميزة شاشة الخصوصية من FaceID ورمز المرور وTouchID لقفل الملفات على Google Drive، وسيتم فتح الملفات المقفلة فقط عندما يتم التحقق من هويتك.
وستبدأ الميزة فى العمل فورًا بعد إغلاق تطبيق Drive وفتحه مرة أخرى، كما سيتم قفل الملفات مرة أخرى إذا قمت بالتبديل بين Google Drive وبعض التطبيقات الأخرى.
وتمنحك جوجل مساحة تخزين مجانية أكبر من تلك المقدمة من شركة أبل، فأول 15 جيجابايت مجانية للحسابات الشخصية وإذا تجاوزت هذه الحصة، فهناك العديد من خيارات الشراء لتعزيز التخزين السحابي.
جدير بالذكر حصل تطبيق Google Drive للهواتف الذكية على إعادة تصميم، حيث تمت معالجة التصميم القديم بعناصر جديدة تم إنشاؤها لتسهيل استخدامها على الشاشات الأصغر، إذ دعم تطبيق GDrive لنظام التشغيل iOS و Android بعلامة تبويب الصفحة الرئيسية الموجودة بإصدار الويب الآن، والتي تعرض الملفات التى يعتقد أنها الأكثر أهمية بالنسبة لك فى الوقت الحالي.
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